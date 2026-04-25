ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചിയും സംഘവും പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ്, സംയുക്ത പ്രതിരോധ മേധാവി അസിം മുനീർ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് സംഘം മടങ്ങിയത്.
യുഎസ്–ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പട്ടിക പാക്കിസ്ഥാന് നൽകിയ ശേഷമാണ് മടക്കം. ഇറാൻ സംഘം മടങ്ങിയതോടെ യുഎസുമായുള്ള രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ച വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. ശനിയാഴ്ച ഇസ്ലാമാബാദിൽവച്ച് രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ച നടക്കുമെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്.
ഇതിനായി യുഎസിന്റെ പശ്ചിമേഷ്യയിൻ പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മരുമകൻ ജാരദ് കുഷ്നറും പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിച്ചേരുമെന്നും യുഎസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ പാക്കിസ്ഥാനിൽ എത്തിയതായുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരമില്ല.