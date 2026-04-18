ഉപരോധം തുടർന്നാൽ ഹോർമുസ് വീണ്ടും അടച്ചിടും; ട്രംപിന് ഇറാന്‍റെ മറുപടി

കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇറാന്‍റെ അനുമതിയും പ്രത്യേക റൂട്ടും ആവശ്യമാണെന്ന് ഇറാന്‍
Iran's response to Trump: Strait of Hormuz will be closed again if sanctions continue

ടെഹ്റാൻ: അമെരിക്കയുടെ നാവിക ഉപരോധം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചിടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇറാൻ. സമാധാനകരാറിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഉപരോധം പിൻവലിക്കില്ലെന്നും ചർച്ചകൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബോംബ്ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന ട്രംപിന്‍റെ ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇറാന്‍റെ അനുമതിയും പ്രത്യേക റൂട്ടും ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇറാന്‍റെ അവകാശവാദം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

യൂറേനിയം ശേഖരം അമെരിക്കയ്ക്ക് നൽകില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

Iran
Warning
us
donald trump

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
