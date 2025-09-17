World

കിർക്ക് വധം: ഘാതകൻ തന്‍റെ ട്രാൻസ് പ്രണയിനിക്ക് അയച്ച സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്ത്

"കിർക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു, ഞാനതു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു'
charlie kirk with trump

ചാർലി കിർക്കും ട്രംപും

getty images

Updated on

വാഷിങ്ടൺ: പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപിന്‍റെ ആത്മ സുഹൃത്തും പ്രശസ കൺസർവേറ്റീവ് ആക്റ്റിവിസ്റ്റുമായ ചാർലി കിർക്കിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതി കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം തന്‍റെ പ്രണയിനിയായ ട്രാൻസ് യുവതിക്ക് അയച്ച സന്ദേശങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പുറത്തു വിട്ടു.

കിർക്കിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ടൈലർ ജെയിംസ് റോബിൻസണെതിരേ ശക്തമായ തെളിവുകളാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കിട്ടിയത്.യൂട്ടായിലെ സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ, കിർക്കിനെ വെടിവച്ചു കൊന്ന ശേഷം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഘാതകൻ അയച്ച സന്ദേശമാണ് പ്രധാന തെളിവ്.

അതിങ്ങനെ: "അവന്‍റെ വിദ്വേഷം മതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ' തന്‍റെ റൂംമേറ്റായ ട്രാൻസ് കാമുകിയ്ക്കാണ് ഘാതകൻ ഈ സന്ദേശമയച്ചത്.

കൺസർവേറ്റീവ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്നിട്ടും കുറച്ചു നാളായി ഈ പ്രതി ഗേ, ട്രാൻസ് രീതികളിലേയ്ക്ക് നിലപാട് മാറ്റിയതായി റോബിൻസണിന്‍റെ മാതാവ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മൊഴി കൊടുത്തു. ചാർലി കിർക്ക് വധക്കേസ് പ്രതി തന്‍റെ റൂം മേറ്റിനോട് കുറ്റസമ്മതവും വിശദീകരണവും നൽകിയതായും അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

donald trump

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com