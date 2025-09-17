വാഷിങ്ടൺ: പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ ആത്മ സുഹൃത്തും പ്രശസ കൺസർവേറ്റീവ് ആക്റ്റിവിസ്റ്റുമായ ചാർലി കിർക്കിന്റെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതി കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം തന്റെ പ്രണയിനിയായ ട്രാൻസ് യുവതിക്ക് അയച്ച സന്ദേശങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പുറത്തു വിട്ടു.
കിർക്കിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ടൈലർ ജെയിംസ് റോബിൻസണെതിരേ ശക്തമായ തെളിവുകളാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കിട്ടിയത്.യൂട്ടായിലെ സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ, കിർക്കിനെ വെടിവച്ചു കൊന്ന ശേഷം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഘാതകൻ അയച്ച സന്ദേശമാണ് പ്രധാന തെളിവ്.
അതിങ്ങനെ: "അവന്റെ വിദ്വേഷം മതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ' തന്റെ റൂംമേറ്റായ ട്രാൻസ് കാമുകിയ്ക്കാണ് ഘാതകൻ ഈ സന്ദേശമയച്ചത്.
കൺസർവേറ്റീവ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്നിട്ടും കുറച്ചു നാളായി ഈ പ്രതി ഗേ, ട്രാൻസ് രീതികളിലേയ്ക്ക് നിലപാട് മാറ്റിയതായി റോബിൻസണിന്റെ മാതാവ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മൊഴി കൊടുത്തു. ചാർലി കിർക്ക് വധക്കേസ് പ്രതി തന്റെ റൂം മേറ്റിനോട് കുറ്റസമ്മതവും വിശദീകരണവും നൽകിയതായും അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.