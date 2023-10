അശ്ലീല പരാമർശം: ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കാളിയുമായി പിരിഞ്ഞു

Italian Prime Minister Georgia Meloni with her former partner Andrea Giambruno. File photo

റോം: ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്കിടെ അശ്ലീല പരാമർശം നടത്തിയ പങ്കാളി ആന്ദ്രെ ജിയംബ്രൂണോയുമായുള്ള ബന്ധം ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോനി അവസാനിപ്പിച്ചു. പത്തു വർഷമായി ജോർജിയയുടെ പങ്കാളിയായിരുന്നു ആന്ദ്രെ. ഇരുവർക്കും ഒരു മകളുമുണ്ട്. കുറച്ചുകാലമായി തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തില്‍ ചില അലോസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്നും അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പിരിയുകയാണെന്നും മെലോനി പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ആന്ദ്രെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാനലില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ, സഹപ്രവര്‍ത്തകയോട് നടത്തിയ അശ്ലീല പരാമർശമാണു വിവാദമായത്. ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായ അതിജീവിതയെ ആക്ഷേപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ വിവാദക്കുരുക്കിലായിരുന്നു ആന്ദ്രെ.