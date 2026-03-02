World

യുദ്ധം യൂറോപ്പിലേക്ക്...

ഇറാനെതിരെ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ജർമനിയും ഒന്നിക്കുന്നു
British Prime Minister Keir Starmer says his country has accepted America's request

അമെരിക്കയുടെ അഭ്യർഥന തന്‍റെ രാജ്യം അംഗീകരിച്ചതായി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയ്ർ സ്റ്റാർമർ

സ്റ്റോറേജ് ഡിപ്പോകളിലോ ലോഞ്ചറുകളിലോ ഇറാനിയൻ മിസൈലുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ ആക്രമണങ്ങൾക്കായി ബ്രിട്ടീഷ് താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന അമെരിക്കയുടെ അഭ്യർഥന തന്‍റെ രാജ്യം അംഗീകരിച്ചതായി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയ്ർ സ്റ്റാർമർ. അമെരിക്കയുടെ ഈ ആവശ്യത്തെ ആദ്യം തിരസ്കരിച്ച ബ്രിട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഇറാനെതിരെ അമെരിക്കയോട് സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഞായറാഴ്ച ഇറാൻ നടത്തിയ വിവേചനരഹിതവും അനുപാതരഹിതവുമായ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി എന്നീ രാജ്യത്തലവൻമാർ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് E-3 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ത്രിരാജ്യ കക്ഷി നേതൃത്വം ഒന്നിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ച ഇറാനിൽ നടന്ന യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ബ്രിട്ടന് പങ്കില്ലെന്ന് സ്റ്റാർമർ ആവർത്തിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമനേയിയെ കൊലപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടൻ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങളുടെ തിരമാലകളിൽ പങ്കു ചേരില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ മേഖലയിൽ ഉടനീളം തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചതായും ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ താമസിക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിലും അവരുടെ മിസൈലുകൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാന്‍റെ ആണവായുധ വികസന താൽപര്യം അനുവദിക്കില്ലെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചർച്ചകളിലൂടെയുള്ള ഒത്തു തീർപ്പാണെന്നും സ്റ്റാർമർ പറഞ്ഞു. ഇറാൻ ബ്രിട്ടീഷ് താൽപര്യങ്ങളെ തകർത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയെ വലിയ അപകടത്തിൽ ആക്കിയതാണ് ബ്രിട്ടനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഏകോപിത പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും ഇറാനിയൻ ആക്രമണങ്ങൾ തടഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഭീഷണി തടയാനുള്ള ഏക മാർഗം സംഭരണ ​​ഡിപ്പോകളിലോ ലോഞ്ചറുകളിലോ ഉള്ള മിസൈലുകൾ അവയുടെ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.അതു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ യുഎസിന്‍റെ അഭ്യർഥന അംഗീകരിച്ച് ഇറാനെതിരെ രംഗത്തു വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമനുസരിച്ച് "ദീർഘകാല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും കൂട്ടായ സ്വയം പ്രതിരോധവും ബ്രിട്ടീഷ് ജീവൻ സംരക്ഷിക്കലും" അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യുഎസിന്‍റെ അഭ്യർഥന അംഗീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

