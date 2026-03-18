അബുദാബി: യുഎഇ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ജോർദാൻ രാജാവ് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമനുമായി പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ആൽ മക്തൂം, ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള ഇറാന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളും അതിന്റെ സുരക്ഷാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുഎഇ സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ജോർദാൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
യുഎഇയും ജോർദാന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തരമായി സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സംഭാഷണത്തിനും നയതന്ത്രത്തിനും മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.