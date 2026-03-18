പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ജോർദാൻ രാജാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യുഎഇ പ്രസിഡന്‍റ്

മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള ഇറാന്‍റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളും അതിന്‍റെ സുരക്ഷാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ചർച്ചയായി
Jordan King meets UAE President

യുഎഇ സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ജോർദാൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അബുദാബി: യുഎഇ ​സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ജോർദാൻ രാജാവ്​ അബ്​ദുള്ള രണ്ടാമനുമായി പ്രസിഡന്‍റ്​ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ അൽ നഹ്​യാൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

യുഎഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാഷിദ്​ ആൽ മക്​തൂം, ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാഷിദ്​ അൽ മക്​തൂം എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള ഇറാന്‍റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളും അതിന്‍റെ സുരക്ഷാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുഎഇ സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ജോർദാൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

യുഎഇയും ജോർദാന്‍റെ സുരക്ഷയ്ക്ക്​ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തരമായി സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച്​ സംഭാഷണത്തിനും നയതന്ത്രത്തിനും മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

UAE
jordan
uae president

Also Read

No stories found.

