'Brokenist...!' അതെന്തു സാധനമെന്നു പ്രതിപക്ഷം, ട്രൂഡോയുടെ ഇംഗ്ലിഷിനു വിമർശനം | Video

ഒട്ടാവ: സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നു തന്നെ എതിർപ്പ് ശക്തമായ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയ്ക്ക് പുതിയ തലവേദനയായി നാവ് പിഴ. Brokenist എന്ന, ഇല്ലാത്ത വാക്ക് ട്രൂഡ് പ്രയോഗിച്ചതാണ് വിമർശനത്തിനു കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

കൺസർവേറ്റിവ് പാർട്ടി നേതാവ് പിയറി പോളിവിയർ 'ബ്രോക്കണിസ്റ്റ്' കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ട്രൂഡോയുടെ പരാമർശം. (''Once again, we see the leader of the Opposition is pushing a 'brokenist' vision of Canada that is simply not aligned with the reality.'')