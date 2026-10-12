ഒക്റ്റോബർ ഏഴ് തകർത്തത് അഞ്ചിലൊന്ന് ഇസ്രയേലികളെ വീതം

2023 ഒക്റ്റോബർ ഏഴിനു ശേഷം ഇതിനിരയായവരോ ഇരയായവരുടെ ബന്ധുക്കളോ ആയ സ്ത്രീകളിലാണ് കടുത്ത മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി പുതിയ പഠനം . 18 നും 35 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 32 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഗുരുതരമായ മാനസികത്തകർച്ച അനുഭവിക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ പഠനം പുറത്തിറക്കിയത്.ക്ലാലിറ്റ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിന്റെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അമേരിക്കൻ ജൂത ജോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി, ജറുസലേമിലെ മയേഴ്സ്-ജെഡിസി-ബ്രൂക്ക്ഡെയ്ൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പുള്ള ഒരു തുടർച്ചയായ പദ്ധതിയായ നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ബാരോമീറ്റർ ആണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്.
ഇസ്രായേലിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ദേശീയ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള സാമ്പിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും 2026 മെയ് വരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതുമായ കണ്ടെത്തലുകൾ, ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഗണ്യമായ എണ്ണം ആളുകൾ മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഹമാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭീകരർ തെക്കൻ ഇസ്രായേലിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി 1,200 പേരെ കൊന്നു, 251 പേരെ ഗാസയിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം, പുരുഷന്മാരേക്കാൾ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന വൈകല്യം സ്ത്രീകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതിനുശേഷമുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ, ഇസ്രായേലും നിരന്തരമായ യുദ്ധാവസ്ഥയിലാണ്. ഗാസയിലും ലെബനനിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഇസ്രായേലികളെ അതിർത്തികൾക്ക് സമീപമുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. ഇറാനുമായി രണ്ട് റൗണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നു.
“മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അനുപാതത്തിൽ സ്ഥിരമായ വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം, ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തിന് മാനസിക ക്ലേശം വിട്ടുമാറാത്തതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആഴത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന വൈകല്യവും ഇതിനോടൊപ്പമുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു,” ക്ലാലിറ്റ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്റ്റർ ജനറലും ഇന്നൊവേഷൻ വിഭാഗം മേധാവിയുമായ പ്രൊഫ. റാൻ ബാലിസർ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
അഭൂതപൂർവമായ അതിജീവനപരതയാണ് ഗാസയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയ ഇസ്രയേലി ബന്ദികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതികരിച്ചവരിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ചു ശതമാനം പേരും തങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി മാനസികാഘാതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലാണെന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് ദേശീയ ആഘാത സംഭവങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നാടകീയവും അഭൂതപൂർവവുമായ ഒരു മാനസികാഘാതംഎന്നാണ് ഗവേഷകർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന്, ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 4ശതമാനം മാനസികാഘാതം അനുഭവിച്ചതായാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.
അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോകളും മീഡിയ ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഈ മാനസികാഘാതം വർധിപ്പിക്കുന്നു. മാനസിക ക്ലേശത്തിനും പ്രവർത്തന വൈകല്യത്തിനും ഉള്ള സാധ്യത സംഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ആളുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും പഠനം കണ്ടെത്തി. മാധ്യമങ്ങളിലെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളും വീഡിയോകളും പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും തമ്മിൽ ശക്തവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ബന്ധം ഈ പഠനം കണ്ടെത്തി.
മാധ്യമങ്ങളിലെ അസ്വസ്ഥ ജനകമായ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും അനാവശ്യമായി കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശുപാർശകളെ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും കാര്യമായ ദുരിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ മതിയായ പിന്തുണയില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് മാനസിക ക്ലേശവും അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിലെ തകരാറും അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും പഠനം കണ്ടെത്തി.
18 നും 35 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്, മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പിളിൽ ഏകദേശം 20ശതമാനം മായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 32ശതമാനം പേർ പ്രവർത്തന വൈകല്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്-ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരിൽ പകുതിയോളം പേർ ഇപ്പോഴും കാര്യമായ ദുരിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
35 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ, പ്രായമായ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്-ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരിധി ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് കവിഞ്ഞു. പഠനത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ച് മാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു - വീട്ടിൽ, ജോലിസ്ഥലത്തും സ്കൂളിലും, ഒറ്റയ്ക്കോ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലോ ഒഴിവുസമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തൽ. ജോലിക്ക് പോയി കുടുംബം നിലനിർത്തിയതായി പ്രതികരിച്ചവർ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിലും പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അമ്പത് ശതമാനം പേർ അവരുടെ ഒഴിവുസമയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 35ശതമാനം പേർ അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചതായി പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുമുള്ള പിന്തുണയാണ് തങ്ങളെ നേരിടാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് അമ്പത് ശതമാനം പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഏകദേശം 40ശതമാനം പേർ ഹോബികൾ, കായിക വിനോദങ്ങൾ, ദിനചര്യകൾ എന്നിവ പരാമർശിച്ചു.
30ശതമാനം പേർ മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യകത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒക്റ്റോബർ 7-ലെ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, പോസ്റ്റ്-ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. നിരീക്ഷിച്ച കാലയളവിൽ ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് പേർ ക്ലിനിക്കൽ പരിധി മറികടന്നു. അവരിൽ, ഏകദേശം 50ശതമാനം പേർ ഉത്കണ്ഠ ലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള സാധാരണ പരിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി, പോസ്റ്റ്-ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ പരിധി മറികടന്നവരിൽ ഇത് 38ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്-ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരിൽ 60ശതമാനം ത്തിലധികം പേർ കാര്യമായ ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നു, സംഭവങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിന് ശേഷവും വളരെക്കാലം വിട്ടുമാറാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു.
ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് പേർ മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യകത അനുഭവിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ പകുതി പേർക്കും പരിചരണം ലഭിച്ചില്ല. ചികിത്സ തേടാത്തവരിൽ 23ശതമാനം പേർ സ്വന്തമായി നേരിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, 17ശതമാനം പേർ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയിൽ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 66ശതമാനം പേർ കുടുംബ പിന്തുണയുടെ നിലവാരം ഉയർന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ, 39ശതമാനം പേർ തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ ഉയർന്നതായി കണ്ടതായി കണ്ടെത്തി. നേരെമറിച്ച്, കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ ഉയർന്ന പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് 31ശതമാനം പേർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയും കാര്യമായ മാനസിക ക്ലേശങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
“ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ, ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു,” മയേഴ്സ് ജെഡിസി ബ്രൂക്ക്ഡെയ്ൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ആരോഗ്യ നയ സംഘത്തിലെ വിദഗ്ദ്ധ ഗവേഷകനായ ഹദർ സാമുവൽ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
“പ്രതികരണത്തിന് മാനസികാരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തലുകൾ അടിവരയിടുന്നു,” അവർ പറഞ്ഞു. "കുടുംബം, സമൂഹം, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിരോധശേഷി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഈ ശൃംഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെ നേരിടാൻ പൊതുജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കാം എന്നും ഹദർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.