യുഎസിലെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നീക്കം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു സമാനമോ?

വാഷിങ്ടൺ: യുഎസിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം നടപ്പാക്കുന്ന കർശന കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെ ആഘാതം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തായി. 2025ന്റെ തുടക്കം മുതൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അറസ്റ്റുകൾ അതിവേഗം ഉയരുകയും തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം 70 ശതമാനത്തോളം വർധിക്കുകയും ചെയ്തതായി പുതിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോവിഡ് കാലത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണ നിരക്കാണ് നിലവിൽ ഈ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മാരകമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് ഭരണകൂടം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പിടിയിലായ പലർക്കും മുൻകാല കുറ്റകൃത്യ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്ന് സിറാക്കൂസ് സർവകലാശാലയുടെ ട്രാക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടവരെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ പിടിയിലാകുന്നവരിൽ 70 ശതമാനം പേരും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണം.
അതിർത്തി സുരക്ഷയ്ക്കു പുറമേ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഐസിഇ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന അക്രമാസക്തമായ പരിശോധനകൾ വൻ പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമായി. കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർത്തും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ആക്രമിച്ചും ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന രീതികൾ പതിവായിരിക്കുകയാണ്.
രണ്ടാം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലയളവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ കുറഞ്ഞത് 21 പേർക്കെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കുകയോ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.