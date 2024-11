Worshippers at Hindu Sabha Temple in Brampton attacked by Khalistani extremists during Diwali weekend. Shame on @JustinTrudeau @theJagmeetSingh @patrickbrownont @PeelPolice. Can’t wait for @PierrePoilievre to be @PMcanadien. Let’s bring it home. pic.twitter.com/XqL7j0R8AV