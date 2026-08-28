ഇറാൻ-ഖത്തർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് പൂർണതോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തെയാണെന്നും ഈ മേഖലയിലും അന്തിമ വിജയം ഇറാനു തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും ഇറാനിയൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കറും ഔദ്യോഗിക വക്താവുമായ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ്. ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർന (IRNA) ആണ് സ്പീക്കറുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവിട്ടത്.
അതോടൊപ്പം, ടെഹ്റാനിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി ലഘൂകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സ്പീക്കർ എടുത്തുപറഞ്ഞു. മേഖലയിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ-സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും, സംഘർഷങ്ങൾ കുറച്ച് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തുവെന്ന് തസ്നിം വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.