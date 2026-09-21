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ട്രംപ് -ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയെ ഉറ്റു നോക്കി ലോകം

നിരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും
The world is eagerly awaiting the Trump-Xi meeting.

ട്രംപ് -ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയെ ഉറ്റു നോക്കി ലോകം

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വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിൻപിങും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഈ ആഴ്ച നടക്കുമ്പോൾ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലായിരിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച വാഷിങ്ടണിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ തീരുവ, വ്യാപാരം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സാങ്കേതിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാന ചർച്ചയെന്നാണ് സൂചന.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര സംഘർഷം അടുത്തിടെ വീണ്ടും ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. നിർണായക ധാതുക്കളുടെയും അപൂർവ മണ്ണിനങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിയിൽ ചൈന ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ യുഎസിലെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെയും കമ്പനികള്‍ക്ക് വിതരണ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഒരു വര്‍ഷത്തെ വ്യാപാര ധാരണയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ചൈന പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും യുഎസ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസന്‍റിന്‍റെയും ചൈനീസ് വൈസ് പ്രീമിയർ ഹി ലൈഫെങിന്‍റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. വ്യാപാര ധാരണ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുമോ എന്നതില്‍ വ്യക്തതയില്ല. ചൈനയില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി കരാര്‍ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് മാത്രം നീട്ടണമെന്ന് യുഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ ട്രംപിന്‍റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതു വരെ നിലവിലെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്ന ധാരണ തുടരണമെന്നാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട്.

ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പല തീരുവകളും ഒഴിവാക്കി 7.5 ശതമാനം തീരുവ മാത്രം നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതയും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്‍റെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾക്കായി നിക്ഷേപകർ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രസ്താവനകൾ നിരീക്ഷിക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ സെപ്റ്റംബർ പിഎംഐ കണക്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏഷ്യയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തന സൂചികകളും ഈ ആഴ്ച പുറത്തുവരും. ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, സ്വീഡന്‍, നോര്‍വേ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പലിശനിരക്ക് തീരുമാനങ്ങളും സാമ്പത്തിക വിപണികളില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകും.യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ട്രംപ്-ഷി കൂടിക്കാഴ്ച സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്റ്റോബർ ആദ്യം ചൈനയുമായി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ചര്‍ച്ച നടത്താനിരിക്കുകയാണ്.

ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വ്യക്തമായ നടപടികള്‍ ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ തിരിച്ചടി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വ്യാപാര കമ്മീഷണര്‍ മരോഷ് ഷെഫ്ചോവിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാപാരവും പണനയവും ഊര്‍ജവിലയും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ ആഗോള സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപ്- ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമേറുന്നത്.

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