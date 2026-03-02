ഖമനേയിയുടെ ഭാര്യയും കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ ഭാര്യ മൻസൂറ ഖൊജസ്തേ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം നടത്തിയ സംയുക്ത സൈനിക നീക്കത്തിൽ ഇവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. നേരത്തെ ഇതേ ആക്രമണത്തിൽ ഖമനേയിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ, മരുമകൻ, പേരക്കുട്ടികൾ എന്നിവരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. എപ്പിക് ഫ്യൂറി എന്ന പേരിൽ അമെരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും മറ്റ് ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി.
ദു:ഖാചരണം നാൽപതു ദിവസം
ഖമനേയിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ നാൽപത് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദു:ഖാചരണമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് ഏഴു ദിവസത്തെ പൊതു അവധിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായാണ് ഈ സംഭവത്തെ ലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്.