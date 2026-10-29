ഇസ്രയേൽ ഇലക്ഷനിൽ ഫണ്ട് വാരിയെറിഞ്ഞ് തുർക്കിയും ഖത്തറും

ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുരുതരമായ വിദേശ ഫണ്ടിങും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടപെടലും നടന്നതായി ലിക്കുഡ് പാർട്ടി ആരോപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് നോം സോൾബഗ് വോട്ട് മോഷണം അന്വേഷിക്കാൻ ഷിൻബെറ്റിന് ഉത്തരവിട്ടു. ഖത്തർ-തുർക്കി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിലെ അറബ് മേഖലയിലെ വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് സ്വാധീനിക്കാൻ ഇസ്രയേലിലേയ്ക്ക് പണം വാരിയെറിഞ്ഞതായി തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഗുരുതരമായ അഴിമതി ചുമത്തി ഷിൻബെറ്റ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഖത്തരി ധനസഹായത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്ന അറബ് പാർട്ടി നേതാക്കളെയും മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡുമായും അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടെ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പടെ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടണമെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ-ഗ്വിർ ഷിൻബെറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പു തന്നെ അറബ് സമൂഹങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു നിരവധി വിവര ശേഖരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പു തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയിരുന്നു. ഖത്തർ, തുർക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇസ്രയേലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടപെടലിനായി പണം ഒഴുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചാനലുകൾ മുമ്പ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായും ഫണ്ടുകളുമായും ബന്ധമുള്ള ചാനലുകളുമായും ശത്രു രാജ്യങ്ങളിലെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകളുമായും ശാഖകളുമായും ഖത്തർ, തുർക്കി എന്നിവയാണ് ഫണ്ടുകളുടെ സാധ്യമായ ഉറവിടങ്ങൾ.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടപെടലിനായി പണം ഒഴുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചാനലുകൾ മുമ്പ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായും ഫണ്ടുകളുമായും ബന്ധമുള്ള ചാനലുകളുമായും ശത്രു രാജ്യങ്ങളിലെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകളുമായും ശാഖകളുമായും കൂടിച്ചേർന്നു കിടക്കുന്നതാണെന്ന് അന്വേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റാം പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി പണവും വോട്ടിങ് സ്ലിപ്പുകളും നിറച്ച നിരവധി കവറുകൾ തടഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇസ്രയേലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയയിൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വിദേശ ഇടപെടൽ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ഈ അന്വേഷണം ഒരു വലിയ ചുവടു വയ്പാണ്. വിദേശ അഭിനേതാക്കൾ നിയമവിരുദ്ധമായ ഫണ്ടിങ് വഴി വോട്ടിങിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനും ഷിൻ ബെറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ തെളിയിക്കുന്ന "നൂറുകണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങളും തെളിവുകളും" സിഇസിക്കും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഭരണകക്ഷി.