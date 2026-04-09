" ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ സിദ്ധാന്തം": റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ മുതൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വരെ

താൻ "ഏറെക്കുറെ ഭ്രാന്തനാണെന്നും" അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്രൂരതയ്ക്ക് പ്രാപ്തനാണെന്നും വിദേശ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കാൻ നിക്സൺ സഹായികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. എതിരാളികളിൽ ഭയവും അനിശ്ചിതത്വവും വളർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം
അമെരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷവും തുടരുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ട്രംപിന്റെ അനർഗളമായ വാചാടോപങ്ങളും പ്രവചനാതീതമായ ചർച്ചാ തന്ത്രങ്ങളും ഇപ്പോഴെത്തി നിൽക്കുന്നത് ശീതയുദ്ധകാലത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് റിച്ചാർഡ് നിക്സന്റെ ചില ഭ്രാന്തൻ തന്ത്രങ്ങളിലേയ്ക്കാണ്. ഈ യുദ്ധത്തെ ട്രംപ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്.
എന്താണ് "ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ'സിദ്ധാന്തം?
അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിലെ ഒരു തന്ത്രപരമായ ആശയമാണ് "ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ'സിദ്ധാന്തം. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രത്തലവൻ മന: പൂർവം യുക്തിരഹിതനായോ അസ്ഥിരനായോ പ്രവചനാതീതമായ പ്രതിച്ഛായ അവതരിപ്പിക്കുന്നവനായോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
ആണവയുദ്ധം ഉൾപ്പടെ എന്തിനും നേതാവിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് എതിരാളികളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരു പ്രത്യേക ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട വിട്ടു വീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ എതിരാളികളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയാണ് ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.അവർ നിങ്ങളെ "ഭ്രാന്തനാണെന്ന്" കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭീഷണികൾ (ഏറ്റവും തീവ്രമായത് പോലും) വിശ്വസനീയമാകും എന്നതാണ് ഇതിനു പിന്നിലെ യുക്തി.
വിയറ്റ്നാം യുദ്ധകാലത്ത് യുഎസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ. തന്റെ എതിരാളികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. നിക്സന്റെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഒഫ് സ്റ്റാഫ് ആയ ബോബ് ഹാൽഡെമാൻ ആണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ആദ്യമായി "ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ'സിദ്ധാന്തം എന്നു വിളിച്ചത്.
യുദ്ധം നിർത്താൻ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വടക്കൻ വിയറ്റ്നാമീസ് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കോപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ല - അദ്ദേഹം ആണവ ബട്ടണിൽ കൈ വച്ചിരിക്കുന്നു' - ഹോ ചി മിൻ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പാരീസിൽ സമാധാനത്തിനായി യാചിക്കും, ”ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച്, അന്ന് നിക്സൺ പറഞ്ഞു.
ഉപദേശകരുമായുള്ള ഇടപെടലുകളിലും ഇതേ നിലപാട് വ്യാപിച്ചു. ഒരു കൈമാറ്റത്തിൽ, നിക്സൺ തന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായ ഹെൻറി കിസിംഗറിനോട് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ഈ നശിച്ച രാജ്യം നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു, എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ?” പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “ഞാൻ ആണവ ബോംബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ അത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ?”
ഈ തന്ത്രം വെറും വാചാടോപപരമായിരുന്നില്ല. താൻ "ഏറെക്കുറെ ഭ്രാന്തനാണെന്നും" അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്രൂരതയ്ക്ക് പ്രാപ്തനാണെന്നും വിദേശ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കാൻ നിക്സൺ സഹായികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. എതിരാളികളിൽ ഭയവും അനിശ്ചിതത്വവും വളർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
ഇതേ തന്ത്രമാണ് ട്രംപ് ഇറാനിലും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയിലും ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണികളിലും പെട്ടെന്ന് പ്രതിധ്വനിച്ച ഒരു വിശാലമായ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി.
തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിലെ ട്രംപിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും നിലപാടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിലുമെല്ലാം ഈ "ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ' സിദ്ധാന്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം.നാശത്തിന്റെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക പ്രസ്താവനകളും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് "അതിന്റെ നാഗരികത അവസാനിപ്പിക്കാനും" "ശിലായുഗത്തിലേക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കാനുമുള്ള"തെന്ന നിലയിൽ ഇറാനെതിരേ നടത്തിയ ഭീഷണികളാണ്.
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് "ഒരു നാഗരികത മുഴുവൻ ഇന്ന് രാത്രി മരിക്കും" എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്!പൊതുവായ ഭീഷണികൾക്കപ്പുറം നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും സമയപരിധികളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചാടോപം വ്യാപിച്ചു.
ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ചൊവ്വാഴ്ച ഇറാനിൽ പവർ പ്ലാന്റ് ദിനവും പാലം ദിനവും ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല!!! എഫ്****** കടലിടുക്ക് തുറക്കൂ, ഭ്രാന്തന്മാരേ, *********കളേ, നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ ജീവിക്കും - ശ്രദ്ധിക്കുക! അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി.” തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം നിശ്ചയിച്ച കൃത്യമായ സമയപരിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ചൊവ്വാഴ്ച, കിഴക്കൻ സമയം രാത്രി 8:00!”
അത്തരം പ്രസ്താവനകൾക്കൊപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളുടെയും സമയപരിധികളുടെയും ഒരു മാതൃകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാൻ ഇറാന് സമയക്രമത്തിൽ ട്രംപ് മാറ്റം വരുത്തി, കുറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അനുരഞ്ജന ഭാഷയും ഉന്മൂലന ഭീഷണികളും മാറിമാറി കൊണ്ടുവന്നു.
"ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ'സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാതലായ പ്രവചനാതീത സ്വഭാവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ ആണ് ഇവ. ട്രംപ് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ പൊതു നിലപാട് നിലനിർത്തിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ഒരേസമയം നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ പിന്തുടർന്നു. യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ നടത്തി, ചില നിരീക്ഷകർ "നല്ല പോലീസ്, മോശം പോലീസ്" എന്ന ചലനാത്മകത സൃഷ്ടിച്ചു.
സ്വന്തം ചർച്ചക്കാരെ മറികടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രവചനാതീതമായ നേതാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നിലനിർത്താൻ ഈ സമീപനം ട്രംപിനെ അനുവദിച്ചു, അതുവഴി ഇറാനിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ "ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ'സിദ്ധാന്തത്തിന് താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈടുനിൽക്കുന്ന കരാറുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്
വിയറ്റ്നാമിൽ നിക്സന്റെ "ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ'സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമുണ്ടായ നടപടികൾ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെയും ആയുധ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും വിശാലമായ ചട്ടക്കൂടിന് സംഭാവന നൽകി. എന്നാൽ ട്രംപ് പുലർത്തുന്ന "ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ'സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉടനടി ഫലം എന്നത് ഒരു താൽക്കാലിക വെടി നിർത്തലും പുതുക്കിയ ചർച്ചകളുമാണ്. ഇതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയാകട്ടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലുമാണ്.