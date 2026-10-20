ഫ്രാൻസിലെ സംഘർഷം, കാരണം കുടിയേറ്റം: അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കണമെന്നും ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: ഫ്രാൻസിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്കു കാരണം കുടിയേറ്റമാണെന്നും അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രതികരിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോണിനോടാണ് ട്രംപ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവസാനം നടന്ന അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പാരീസിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവേ ഫ്രാൻസിലെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണം കുടിയേറ്റമാണെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിര്ത്തികള് അടയ്ക്കണമെന്ന് വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പുതന്നെ മാക്രോണിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും കൂടുതല് ആളുകളെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഫ്രാന്സിന് പിഴവായെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
അതിര്ത്തി നിയന്ത്രണങ്ങള് ശക്തമാക്കാത്ത യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. പ്രതിഷേധങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുന്നവരില് കുറ്റവാളികളുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ട്രംപ്, അതിര്ത്തികള് അടയ്ക്കുകയും കുറ്റവാളികളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കില് യൂറോപ്പ് തകര്ച്ച നേരിടുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്കു വച്ച കുറിപ്പിലും ഫ്രാൻസ് പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
അതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ജീവിതച്ചെലവിലുണ്ടായ വര്ധന, ഇന്ധനവിലയിലെ ഉയര്ച്ച, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്, പൊതുസേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഫ്രാന്സില് സംഘര്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങളില് കടകള് കൊള്ളയടിക്കുകയും പൊതുമുതല് നശിപ്പിക്കുകയും പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുകള് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. സംഘര്ഷം വീണ്ടും വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനാണ് അധികൃതര് രാത്രികാല നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് കുടിയേറ്റമാണെന്ന ട്രംപിന്റെ വാദത്തോട് ഫ്രഞ്ച് സര്ക്കാര് യോജിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തില് വ്യക്തമായ പ്രതികരണം റിപ്പോര്ട്ടില് പരാമര്ശിച്ചിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച്ച നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിടെയുണ്ടായ സംഘര്ഷങ്ങളുടെയും കൊള്ളയടിക്കലിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില് പാരീസിലെ പ്രധാന മേഖലകളില് കര്ഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്ലാസ് ദെ ലാ റിപ്പബ്ലിക്, ലെ ആല്സ് എന്നീ കേന്ദ്രപ്രദേശങ്ങളില് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11 മുതല് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറുവരെയാണ് നിയന്ത്രണം. പൊതുയോഗങ്ങള്ക്കും രാത്രി എട്ടുമുതല് വ്യാപകമായ നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ലില്, നീസ്, ലിയോണ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും പ്രാദേശിക കര്ഫ്യൂവോ മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളോ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടര്ന്നുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നടപടികളെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സെബാസ്റ്റ്യന് ലെകോര്ണു, പാരീസ് മുഴുവന് കര്ഫ്യൂ ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളില് പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്താനാണ് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അറിയിച്ചു. ആവശ്യമുണ്ടായാല് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, പ്രതിഷേധങ്ങളിലെ അക്രമത്തെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണ് വിമര്ശിച്ചതായും ഇടതുപക്ഷ തീവ്രസംഘടനകളെ സംഘര്ഷത്തിന് ഉത്തരവാദികളായി ആരോപിച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. ഫ്രാന്സിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളും സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്, കുടിയേറ്റനയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രംപിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള് രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചകള്ക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.