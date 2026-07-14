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"ഗെറ്റ് റെഡി ഫൊർ സഡൻ ഡെത്ത്'

ട്രംപിനും നെതന്യാഹുവിനും നേരെ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇറാനിയൻ മാധ്യമം
Iranian media outlet Hamshahri threatens Trump and Netanyahu

ട്രംപിനും നെതന്യാഹുവിനും നേരെ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇറാനിയൻ മാധ്യമം

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ടെഹ്റാൻ: ഗെറ്റ് റെഡി ഫൊർ സഡൻ ഡെത്ത് ...അമെരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനും നേരെ ഭീഷണിയുമായി ഇറങ്ങിയ ഇറാനിയൻ പത്രത്തിന്‍റെ തലക്കെട്ടാണിത്. ഇരുവരും അപ്രതീക്ഷിത മരണം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്ത. ട്രംപിനും നെതന്യാഹുവിനും നേരെ സഡൻ ഡെത്ത് പ്രവചിച്ചും മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയും ഇറാൻ മാധ്യമമായ ഹംഷഹ്രിയിൽ വന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്.

ഗെറ്റ് റെഡി ഫൊർ സഡൻ ഡെത്ത് എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ട്രംപിന്‍റെയും നെതന്യാഹുവിന്‍റെയും ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമാണ് വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ട്രംപിനൊപ്പം ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു യുഎസ് യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് എന്നിവരും മറ്റുന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിൽക്കുന്നതായും കാണാം.

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