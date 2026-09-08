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ഇറാനിയൻ ടാങ്കറുകൾ തകർത്താൽ തിരിച്ചടിക്കും

യുഎസ് ഊർജ കമ്പനികൾക്കു നേരെ കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി ഇറാനിയൻ പാർലമെന്‍റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫ്
Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Qalibaf

ഇറാനിയൻ പാർലമെന്‍റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫ്

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ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിയൻ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിക്കുമെന്ന അമെരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനു പിന്നാലെ യുഎസ് ഊർജ കമ്പനികൾക്കു നേരെ കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി ഇറാനിയൻ പാർലമെന്‍റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫ്. ഇറാന്‍റെ എണ്ണ-വാതക മേഖലകൾ വിപുലവും സുരക്ഷിതവുമല്ലാതാകുന്ന പക്ഷം , മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ അവസ്ഥയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ലെന്ന് ഖാലിബാഫ് അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ് ഫോമായ എക്സിലാണ് ഖാലിബാഫ് “ഞങ്ങളുടെ ആസ്തികളെ ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരും” എന്ന പ്രതികരണം കുറിച്ചത്. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധി നിർമ്മിത ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. ഇറാന്‍റെ ടാങ്കറുകൾ തകർത്താൽ ആഗോള ഊർജ മേഖലയെയും അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ലക്ഷ്യമിടുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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