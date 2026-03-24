World

ടെക്സസിലെ റിഫൈനറിയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; ജനങ്ങളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറാൻ നിർദേശം

സ്ഫോടനത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ല
Massive explosion at Texas refinery

ടെക്സസിലെ റിഫൈനറിയിൽ വൻ സ്ഫോടനം

വാഷിങ്ടൺ: അമെരിക്കയിൽ ടെക്സസ് തീരത്തുള്ള പോർട്ട് ആർതറിലെ വലേറോ ഓയിൽ റിഫൈനറിയിൽ വൻ സ്ഫോടനം. ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 145 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ റിഫൈനറിയിലാണ്സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ല. ഇറാൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ആഗോള എണ്ണവിതരണത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിദിനം 4,35,000 ബാരൽ ഓയിൽ സംസ്കരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ റിഫൈനറി, ക്രൂഡോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാസോലിൻ, ഡീസൽ, ജെറ്റ് ഇന്ധനം എന്നിവയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അപകടം എണ്ണ വിപണിയെ ബാധിക്കുമോയെന്നാണ് ആശങ്ക.

സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് നഗരത്തിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള താമസക്കാരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരാൻ അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകി. ജനലുകളും വാതിലുകളും അടയ്ക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശം കർശനമായി പാലിക്കാനും ജനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

