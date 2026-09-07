മിയാമി: അമെരിക്കയിലെ മിയാമി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 5 മരണം. ചരക്കുവിമാനം റൺവേയിൽനിന്ന് നിയന്ത്രണംതെറ്റി സമീപത്തെ പാർക്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. 5 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ പ്രൈം എയറിന്റെ ചരക്കുവിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. റൺവേ മറികടന്ന വിമാനം റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
പ്യൂർട്ടോറിക്കോയിലെ സാൻ ഹുവാനിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട പ്രൈം എയർ ഫ്ലൈറ്റ് 7598 വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ലാൻഡിങ്ങിനിടെ ചരിഞ്ഞ റൺവേ മറികടന്ന് വിമാനം റൺവേയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് തെന്നിമാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സമീപത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വെയർഹൗസുകളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
പരുക്കേറ്റ 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മിയാമി വിമാനത്താവളത്തിലെ മുഴുവൻ വിമാന സർവീസുകളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയും റൺവേകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.