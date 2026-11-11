വിവിധ ആകാശ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ സംയോജിപ്പിക്കാനാണ് സൂപ്പർ ഐസ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഭാവി യുദ്ധങ്ങളിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള പുതിയ തലമുറ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ റാഫേൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ്.
'സൂപ്പർ ഐസ്' (Super Ice) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മിസൈൽ, നിലവിലുള്ള ഐസ്ബ്രേക്കർ ക്രൂയിസ് മിസൈലിന്റെ കൂടുതൽ പ്രഹരശേഷിയുള്ളതും സാങ്കേതികമായി പരിഷ്കരിച്ചതുമായ പതിപ്പാണ്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മിസൈൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. 2027ന്റെ തുടക്കത്തോടെ മിസൈൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇസ്രയേലിന്റെ സൈനിക തന്ത്രങ്ങളും ആക്രമണരീതികളും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇറാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എതിരാളികളെ ഭാവിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരിടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ആയുധം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻഗാമിയായ ഐസ്ബ്രേക്കറിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി ഭാരമുള്ള വാർഹെഡാണ് സൂപ്പർ ഐസിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.
നാലിരട്ടി പ്രഹരശേഷി
ഐസ്ബ്രേക്കറിന് 250 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 113 കിലോഗ്രാം) ഭാരമുള്ള വാർഹെഡാണുള്ളത്. എന്നാൽ സൂപ്പർ ഐസിൽ 1,000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 454 കിലോഗ്രാം) ഭാരമുള്ള വാർഹെഡാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എംകെ 83 വിഭാഗത്തിലുള്ള വാർഹെഡിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് മിസൈൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും വലിയ നാശനഷ്ടം വരുത്താൻ ശേഷിയുള്ള ആയുധമായി സൂപ്പർ ഐസ് മാറും.
വാർഹെഡിന്റെ ഭാരം വർധിപ്പിച്ചിട്ടും വേഗതയും ദൂരപരിധിയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് റാഫേലിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ കൃത്യമായ ദൂരപരിധിയും പരമാവധി വേഗതയും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഐസ്ബ്രേക്കറിന് 300 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരപരിധിയും മാക് 0.8–0.9 വേഗതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ മിസൈലിന് ഇതിലും ഉയർന്ന ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
എഫ്-35, എഫ്-16, എഫ്-15 വിമാനങ്ങളിൽനിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാം
ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാന യുദ്ധവിമാനങ്ങളായ എഫ്-35, എഫ്-16, എഫ്-15 എന്നിവയിൽനിന്ന് സൂപ്പർ ഐസ് വിക്ഷേപിക്കാനാകും. വിമാനങ്ങളിൽ കാര്യമായ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ മിസൈൽ സംയോജിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
വിമാനങ്ങൾക്കു പുറമേ കരയിലും കടലിലും ഉപയോഗിക്കാം
വിമാനങ്ങൾക്കു പുറമേ കരയിലും കടലിലും അധിഷ്ഠിതമായ വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങളിൽനിന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ സൈനിക മേഖലകളിൽ ഒരേ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത് ഇസ്രയേലിന് പ്രവർത്തനപരമായ കൂടുതൽ വഴക്കവും ചെലവു ലാഭവും നൽകും.
ശത്രുവിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ
സ്വയംഭരണ നാവിഗേഷൻ, താഴ്ന്ന ഉയരത്തിൽ ഭൂപ്രദേശത്തെ പിന്തുടർന്നുള്ള പറക്കൽ, എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി, വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കൃത്യതയോടെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സംവിധാനം എന്നിവ സൂപ്പർ ഐസിലുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ-ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർഗനിർദേശ സംവിധാനവും അത്യാധുനിക ഇമേജ് മാച്ചിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
താഴ്ന്ന ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നതിലൂടെ ശത്രുവിന്റെ റഡാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ ഒഴിവാക്കാനും ആക്രമണം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും എതിരാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
റാഫേലിന്റെ എയർ സിസ്റ്റംസ് വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗാഡ് ഗെവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വിവിധ ആകാശ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ സംയോജിപ്പിക്കാനാണ് സൂപ്പർ ഐസ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐസ്ബ്രേക്കറിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ ആയുധം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സാധിക്കും.
ഇറാനും തുർക്കിയും നിരീക്ഷണത്തിൽ?
ഇറാന്റെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ നേരത്തേ ബ്ലൂ സ്പാരോ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിദേശ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. റാഫേലിന്റെ റോക്ക്സ്, ഗോൾഡൻ ഹൊറൈസൺ ആയുധങ്ങളും ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്ന് ചില നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
എന്നാൽ ഇസ്രയേലിന് നിലവിൽ നേരിടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഭീഷണിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണോ സൂപ്പർ ഐസ് വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് റാഫേൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇറാനും മറ്റ് എതിരാളികളും ഭാവിയിൽ വികസിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ നൂതനമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള ശേഷി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പുതിയ മിസൈലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇസ്രയേലും തുർക്കിയും തമ്മിലുള്ള നാവിക സംഘർഷസാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂപ്പർ ഐസിന്റെ നാവിക ഉപയോഗശേഷിയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തുർക്കിയുടെ ശക്തമായ നാവികസേനയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള സൈനിക തന്ത്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടാകാം. റഷ്യയുടെ സൈനിക വളർച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും ചൈനയുടെ സൈനികശേഷിയെ നേരിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും സൂപ്പർ ഐസ് ആകർഷകമായ ആയുധമായേക്കും.
നിലവിലുള്ള ഐസ്ബ്രേക്കർ മിസൈലിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ), ഇലക്ട്രോ-ഒപ്റ്റിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ, ജാമിങ് പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ഐസിൽ ഇവ കൂടുതൽ വികസിത രൂപത്തിലാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
2027ന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഐസ്, ഇസ്രയേലിന്റെ ദീർഘദൂര കൃത്യതയാർന്ന ആക്രമണശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്ന നിർണായക ആയുധമായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതിരോധ രംഗത്തെ വിലയിരുത്തൽ.