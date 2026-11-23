ഇനി ഇറാനെതിരേ ഇസ്രയേൽ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയാൽ അത് ഒരു ബഹുമുഖ യുദ്ധത്തിനു വഴി വച്ചേക്കാമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയായ ഐഡിഎഫ് നെതന്യാഹുവിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന അടച്ചിട്ട മുറിയിലെ ചർച്ചയിലാണ് ലെബനൻ, സിറിയ, ഗാസ എന്നിവയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മേഖലയാകെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷത്തിലേയ്ക്ക് ഇത് നയിച്ചേക്കാമെന്ന് സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്. അതേ സമയം ഈ വർഷാവസാനം വരെ നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനെതിരേ ആക്രമണം നടത്താൻ നെതന്യാഹു ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരമൊരു ആക്രമണം ലെബനൻ, ഗാസ, സിറിയ എന്നിവയെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മേഖലയാകെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ചേക്കാമെന്ന് സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി 'ചാനൽ 12' ഞായറാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കായ ഇറാനെതിരേ ഇസ്രയേലിനു സ്വീകരിക്കാവുന്ന സൈനിക നടപടികളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നടന്ന തീവ്രമായ ചർച്ചകൾക്കിടയിലാണ് നെതന്യാഹുവും മുതിർന്ന പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത അടച്ചിട്ട യോഗത്തിൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതെന്ന് ഒരു ഹീബ്രു മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ സൈനിക നടപടി മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു ദിവസം വരെ മാത്രമേ നീണ്ടുനിൽക്കൂ എന്ന് നെതന്യാഹുവും മൊസാദ് മേധാവി റോമൻ ഗോഫ്മാനും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണം ഒരു ബഹുമുഖ യുദ്ധത്തിന് തിരികൊളുത്തിയേക്കാമെന്നാണ് സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ഒക്ടോബർ 27-ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർലമെന്റിലെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട നെതന്യാഹു, രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയെ പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. മറ്റൊരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആക്രമണത്തിന് മുതിരുന്നതെന്നും വിമർശകർ പറയുന്നു.
ലിബർമാന്റെ ആശങ്ക
അമേരിക്കയുടെ പങ്കാളിത്തമോ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ, നെതന്യാഹു ഏകപക്ഷീയമായി ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവിഗ്ദോർ ലിബർമാന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നിലെന്ന് 'ചാനൽ 12' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
നെസെറ്റിലെ താൽക്കാലിക വിദേശകാര്യ-പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായ ലിബർമാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ഏത് ആക്രമണവും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതും "പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവും" ആയിരിക്കുമെന്നാണ്.
അടച്ചിട്ട യോഗങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഐഡിഎഫ്.
ഇതിനിടെ, ഇറാനെതിരെ "എത്രയും വേഗം" ആക്രമണം നടത്താൻ നെതന്യാഹു ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി 'കാൻ' എന്ന പൊതുമാധ്യമം ഒരു ഉറവിടത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും, ആക്രമണം നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളും, അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത ഉപരോധങ്ങളും ഇറാനിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യം, ആക്രമണങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് പകരം സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ഫലം കാണുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസിലെ വിഭാഗത്തിന് കരുത്തുപകരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
പുതുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇറാനെതിരെ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിന് മുതിരാൻ താൻ ആലോചിക്കുന്നതായി ഞായറാഴ്ച ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഫോൺ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പൂർണ്ണരൂപം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, തനിക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒരു കരാറിലെത്താൻ ഇറാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതായി ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കരാറിലെത്തുന്നതിൽ ഇറാൻ കാലതാമസം വരുത്തുകയാണെന്നും, അതേസമയം കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകമായി പെരുമാറുകയാണെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കുവൈറ്റിലെയും ബഹ്റൈനിലെയും യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെയാകാം അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത്.
ഏകദേശം ഒമ്പത് മാസത്തോളമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്നതിനിടയിലും, ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തണോ എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതോടെ, ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിന് മുതിർന്നേക്കാം എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.