ഇസ്രയേലിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെ രണ്ടു ദശലക്ഷംപേർ!

പൊതുവെ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൊർ ഇക്കണോമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അഥവാ OECD രാജ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഒഇസിഡി രാജ്യങ്ങളിൽ, കോസ്റ്റാറിക്കയ്ക്ക് ശേഷം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാലദാരിദ്ര്യ നിരക്കുള്ള രാജ്യമായി ഇസ്രയേൽ മാറിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇതിൽ 880,000 കുട്ടികളും 150,000 വൃദ്ധരും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2024ൽ ഏതാണ് രണ്ടു ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഇസ്രയേലിൽ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്കു താഴെയായിരുന്നു എന്ന് ജനുവരി 30 നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർഷിക നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് പറയുന്നത്.
ഇസ്രയേലിലെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥാ നിരക്ക് 2023ൽ 36 ശതമാനം ആയിരുന്നത് 2024ൽ 31.7 ശതമാനം ആയി കുറഞ്ഞു. ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 28.1 ശതമാനം പേർ ഭക്ഷ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവിച്ചു. ഇതിൽ തന്നെ 9.9 ശതമാനം ആൾക്കാർ അതീവ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലുമാണ്. 2024 ഡിസംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നിരക്ക് 28ശതമാനം ആണ്, ഒരു വർഷം മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ 27.9ശതമാനത്തിനേക്കാൾ അല്പം മോശമാണ്.
എൻഐഐ പ്രകാരം, ഇസ്രയേലിൽ 27.8ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം കൊണ്ട് സ്വയം പോറ്റാൻ കഴിയില്ല. 4.7ശതമാനംപൊതുജനങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായും 9ശതമാനംപേർ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം വൈദ്യചികിത്സ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി.
അൾട്രാ-ഓർത്തഡോക്സ്, അറബ് മേഖലകളിലാണ് ദാരിദ്ര്യനിരക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, ഹരേദി കുടുംബങ്ങളിൽ 32.8ശതമാനംഉം അറബ് കുടുംബങ്ങളിൽ 37.6ശതമാനംഉം മിനിമം പരിധിക്ക് താഴെയാണ്. മൊത്തത്തിൽ, ഈ രണ്ട് സമുദായങ്ങളും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ ജീവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലികളിൽ 65.1ശതമാനംവരും.
ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മോഡി'ഇൻ ഇല്ലിറ്റിലെ അൾട്രാ-ഓർത്തഡോക്സ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് സെറ്റിൽമെന്റാണ്, 48.2ശതമാനംനിവാസികൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്, തുടർന്ന് ജറുസലേം (38.6ശതമാനം), ബീറ്റ് ഷെമേഷ് (36.3ശതമാനം), ബ്നെയ് ബ്രാക്ക് (31.1ശതമാനം), ലോഡ് (21.8ശതമാനം), നെതന്യ (20.7ശതമാനം).
ഹരേദി വംശജരായ പുരുഷന്മാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പഠിക്കുന്നു, അൾട്രാ-ഓർത്തഡോക്സ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗണിതം, ഇംഗ്ലീഷ്, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പ്രധാന പാഠ്യപദ്ധതി വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇത് നിരവധി ബിരുദധാരികൾക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലികൾ നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു.
അസമത്വം വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, അസമത്വം അളക്കുന്ന ഒഇസിഡിയുടെ ഗിനി സൂചികയിൽ ഇസ്രായേൽ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴ്ന്ന് ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് താഴ്ന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, മെക്സിക്കോ, തുർക്കി, ചിലി, കോസ്റ്റാറിക്ക എന്നിവയേക്കാൾ മുകളിലാണ് ഇസ്രായേൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2023 ഒക്റ്റോബർ 7 ന് തെക്കൻ ഇസ്രായേലിൽ ഹമാസ് നയിച്ച കൂട്ടക്കൊലയോടെ ആരംഭിച്ച ഗാസയിലെ യുദ്ധം ഇസ്രായേലിലെ ദാരിദ്ര്യനിരക്ക് ഉയരുന്നതിന് കാരണമായതായി റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി.
"ഇത് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ആകാം. ദീർഘകാല റിസർവ് ഡ്യൂട്ടി കാരണം ഒരു വരുമാനക്കാരന് ജോലിയിൽ നിന്ന് ദീർഘകാലം വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗാസ, ലെബനൻ അതിർത്തികൾക്ക് സമീപമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആന്തരികമായി കുടിയിറക്കം സംഭവിച്ചേക്കാം. നിരവധി വർഷത്തെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഇസ്രായേലിലെ ദാരിദ്ര്യം സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു, ”എൻഐഐ ഡയറക്റ്റർ ജനറൽ സ്വിക കോഹൻ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
"കുട്ടികൾ, യുവ കുടുംബങ്ങൾ, സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നിക്ഷേപം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇസ്രായേലിലെ ദാരിദ്ര്യം തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു കേന്ദ്ര സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വല എന്ന നിലയിൽ ദേശീയ ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നതായി എൻഐഐ ഡയറക്റ്റർ ജനറൽ ഇസ്രയേലിനു മുന്നറിയിപ്പു കൊടുക്കുന്നു.