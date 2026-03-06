World

"ആദ‍്യം കീഴടങ്ങൂ, എന്നിട്ടാവാം ചർച്ച": ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

തനിക്ക് സ്വീകാര‍്യമായ നേതൃത്വം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇറാന്‍റെ സമ്പദ്‌വ‍്യവസ്ഥ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു
ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

Updated on

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരേ ഇസ്രയേലും-യുഎസും ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര‍്യത്തിൽ ഇറാന്‍റെ നിരുപാധിക കീഴടങ്ങലല്ലാതെ മറ്റൊരു ചർച്ചയ്ക്കും താൻ തയാറല്ലെന്ന് അമെരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. സമൂഹമാധ‍്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ‍്യലിലൂടെയായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ പ്രസ്താവന.

ഏതെങ്കിലും ചർച്ചകൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇറാൻ ആദ‍്യം കീഴടങ്ങണമെന്നു പറഞ്ഞ ട്രംപ് തനിക്ക് സ്വീകാര‍്യമായ നേതൃത്വം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇറാന്‍റെ സമ്പദ്‌വ‍്യവസ്ഥ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പശ്ചിമേഷ‍്യയിൽ സംഘർഷം അതി രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര‍്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്‍റെ പരാമർശം.

