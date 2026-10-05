കാൾ ഡീസറോത്ത്, പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ് നാഗൽ എന്നിവർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ

സ്റ്റോക്ക്ഹോം: ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ സമ്മാന വാരത്തിന് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ തുടക്കമായി. കാൾ ഡീസറോത്ത്, പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ് നാഗൽ എന്നിവർക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ കരോലിൻസ്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ജീവനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിലെ വ്യക്തിഗത നാഡീകോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും സാധ്യമാക്കുന്ന ‘ഒപ്റ്റോജനെറ്റിക്സ്’ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് നയിച്ച കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് പുരസ്കാരം. അമെരിക്കക്കാരനായ ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റും ഡോക്റ്ററുമാണ് കാൾ ഡീസറോത്ത്. ജർമൻകാരനായ ന്യൂറോസയൻസ് പ്രൊഫസറാണ് പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ. ജർമൻകാരൻ തന്നെയായ ന്യൂറോസൈക്കോളജി പ്രൊഫസറാണ് ജോർജ് നാഗൽ.
ചൊവ്വാഴ്ച ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേലും ബുധനാഴ്ച രസതന്ത്ര നൊബേലും വ്യാഴാഴ്ച സാഹിത്യ നൊബേലും പ്രഖ്യാപിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച സമാധാന നൊബേൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ഒക്റ്റോബർ 12ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഈ വർഷത്തെ സമ്മാനത്തുക 12 ദശലക്ഷം സ്വീഡിഷ് ക്രോണയാണ്. ഏകദേശം 1.2 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിന് തുല്യമാണിത്. വ്യക്തിക്കോ ചെറിയ സംഘത്തിനോ സംഘടനയ്ക്കോ ഈ തുക ലഭിക്കും.
എന്താണ് ഒപ്റ്റോജനെറ്റിക്സ്
മസ്തിഷ്കശാസ്ത്രത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ അതിശക്തമായ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഒപ്റ്റോജനെറ്റിക്സ്. ഒപ്റ്റോജനെറ്റിക്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സങ്കീർണമായ നാഡീകോശ ശൃംഖലകളിൽ ഏതൊക്കെ കോശങ്ങളാണ് വിവിധ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് വേദന, ദാഹം, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, ശ്രദ്ധ, സാമൂഹിക പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഡീശൃംഖലകൾ ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ജൈവഘടികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മുതൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം സജീവമാകുമ്പോൾ പനി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള നാഡീകോശങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷണശാലകളിൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ നിഗൂഢതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഒപ്റ്റോജനെറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.
മസ്തിഷ്കത്തിന് പുറത്തുള്ള നാഡീവ്യവസ്ഥയെയും കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മനസിലാക്കാനും ഒപ്റ്റോജനെറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഹൃദയത്തിന്റെ താളം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് കാൾ ഡീസറോത്ത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ അത് ഉത്കണ്ഠയുടെ വികാരം വർധിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കും. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമുള്ള മധുരപദാർഥങ്ങളെക്കാൾ ചിലർക്ക് പഞ്ചസാരയോട് കൂടുതൽ താൽപര്യം തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുടലിലെ പ്രത്യേക കോശങ്ങളെയും മറ്റു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിരവധി കണ്ടെത്തലുകൾ ഒപ്റ്റോജനെറ്റിക്സിലൂടെ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്.
ഒപ്റ്റോജനെറ്റിക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവ് പുതിയ ചികിത്സകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ യാഥാർഥ്യമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിഷാദരോഗം, ഉത്കണ്ഠ, സ്കിസോഫ്രീനിയ, അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം തുടങ്ങിയ മാനസിക-നാഡീവ്യവസ്ഥാ രോഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ധാരണ നേടാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിഗൂഢതകളിലൊന്നായ മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒപ്റ്റോജനെറ്റിക്സ് ഇപ്പോഴും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുകയാണ്.