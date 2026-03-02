World

ഹിസ്ബുള്ള പാർലമെന്‍ററി കൗൺസിൽ തലവൻ മുഹമ്മദ് റാദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലേയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ ഹിസ്ബുള്ള നിരവധി പ്രൊജക്റ്റൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതിനു പ്രതികാരമായാണ് ഐഡിഎഫിന്‍റെ കൃത്യതാ ആക്രമണം.
Hezbollah Parliamentary Council Head Muhammad Raad

ഹിസ്ബുള്ള പാർലമെന്‍ററി കൗൺസിൽ തലവൻ മുഹമ്മദ് റാദ്

file photo

Updated on

ബെയ്റൂട്ട്: ലെബനൻ പാർലമെന്‍റിലെ ഹിസ്ബുള്ള വിഭാഗത്തിലെ പ്രമുഖ അംഗവും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പാർലമെന്‍ററി കൗൺസിൽ തലവനുമായ മുഹമ്മദ് റാദ്, ലെബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിൽ രാത്രി ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഐഡിഎഫ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനിടെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പാർലമെന്‍ററി വിഭാഗത്തിന്‍റെ തലവൻ മുഹമ്മദ് റാദ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

സൗദി വാർത്താ ഏജൻസിയായ അൽ-ഹദത്ത് ആണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലേയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ ഹിസ്ബുള്ള നിരവധി പ്രൊജക്റ്റൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതിനു പ്രതികാരമായാണ് ഐഡിഎഫിന്‍റെ കൃത്യതാ ആക്രമണം. ബെയ്റൂട്ടിൽ നിരവധി മുതിർന്ന ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരരെയും തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരനെയും ആക്രമിച്ചതായി സൈന്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

hezbollah

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com