അപ്പൻഡിക്സ് നീക്കം ചെയ്താൽ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ താമസിക്കാം | Video
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അതിജീവന ശേഷി തെളിയിക്കുന്ന വിസ്മയകരമായ കഥയാണ് 'വില്ല ലാസ് എസ്ട്രെല്ലസിന്റേത്'. കിംഗ് ജോർജ് ഐലൻഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറിയ ജനവാസ കേന്ദ്രം, കൊടുംതണുപ്പിനും മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗമുള്ള കാറ്റിനും ഇടയിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ അപ്പൻഡിക്സ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് നിബന്ധന. വെള്ളത്തിനായി മഞ്ഞ് ഉരുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യവും കർശനമായ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള സ്കൂളും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും ജിമ്മും മനുഷ്യന് എവിടെയും ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്നു. പെൻഗ്വിനുകൾക്കും കടൽ സിംഹങ്ങൾക്കും അയൽക്കാരായി ജീവിക്കുന്ന ഈ 'നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ' നിവാസികൾ, ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തും അതിജീവനം സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.