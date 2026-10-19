ഗ്രീൻകാർഡ് കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി 179 വർഷം വരെ!

വാഷിംഗ്ടൺ: തൊഴിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ കാർഡുകളുടെ രാജ്യവ്യാപകമായ പരിധി എടുത്തുകളയണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കി യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അംഗം ജോഷ് ഗോട്ടെഹൈമർ. പുതിയ യുഎസ് വിസ ബുള്ളറ്റീൻ പ്രകാരം ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഏകദേശം 13 വർഷം മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളാണ് ഇപ്പോൾ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നത്.
ഒരു ഗ്രീൻകാർഡിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് 179 വർഷം! ഒന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ...
ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക്പ്രതിനിധിയായ ഗോട്ടെഹൈമർ എക്സിൽ കുറിച്ച പോസ്റ്റാണ് ഇത്. നടപടി ക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ കുടിയേറ്റ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുമാണ് രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള ഗ്രീൻകാർഡ് പരിധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ താൻ വോട്ട് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ്
വെർജീനിയ ആസ്ഥാനമായ നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൊർ അമെരിക്കൻ പോളിസി (NFAP) കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് 179 വർഷം വരെ കാത്തിരിപ്പ് നീളാം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. 2026 ജനുവരിയിലോ അതിനുശേഷമോ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉന്നത ബിരുദധാരികൾക്കായുള്ള ഇ.ബി-2 (EB-2) വിഭാഗത്തിൽ 179 വർഷവും, ഇ.ബി-3 (EB-3) വിഭാഗത്തിൽ 38 വർഷവും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എൻ.എഫ്.എ.പി കണക്കാക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ പ്രോസസിങ് സമയങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
2025 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത വിസകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന 1,264,495 പേരിൽ 79 ശതമാനവും അതായത് ഏകദേശം 996,599 പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രമുഖ കാറ്റോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡേവിഡ് ബീയർ നടത്തിയ മുൻ പഠനത്തിൽ, തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത വിഭാഗത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള 1.8 ദശലക്ഷം അപേക്ഷകളിൽ 63 ശതമാനവും (ഏകദേശം 1.1 ദശലക്ഷം) ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ഇന്ത്യൻ അപേക്ഷകർക്ക് ഇ.ബി-2, ഇ.ബി-3 വിഭാഗങ്ങളിലായി 134 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയത്.