കോംഗോയിൽ വിമാനം തകർന്നുവീണു; 2 മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം 14 പേർ മരിച്ചു

കിൻഷാസ: കോംഗോയിൽ വിമാനം തകർന്നുവീണ് രണ്ട് മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം 14 പേർ മരിച്ചു. കോംഗോ സൈന്യമാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
സൈനിക കോടതിയുടെ തലവൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുതോംബോ കതലായി ടിയൻഡെ, സായുധസേനയുടെ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബകുമി ലികുലിയ എന്നിവരാണ് മരിച്ച രണ്ട് മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ. സൈനികരും വിമാന ജീവനക്കാരുമാണ് മരിച്ച മറ്റുള്ളവർ. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ കിക്വിറ്റിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാനമായ കിൻഷാസയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് വിമാനം കെൻഗെയിൽ തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി കോംഗോ സൈനിക വക്താവ് മേജർ ജനറൽ എഫോമി എകെൻഗെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി ഡയറക്റ്റർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ട്രിഫോൺ കിൻ-കീ മുളുംബ പ്രതികരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ കോംഗോ സൈന്യം കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ റുവാണ്ടയുടെ പിന്തുണയുള്ള എം23 വിമതസംഘം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിമത ഗ്രൂപ്പുകളുമായി പോരാട്ടത്തിലാണ്.