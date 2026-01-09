യുഎസ് പിടിച്ചെടുത്ത റഷ്യൻ പതാകയുള്ള കപ്പലിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പടെ 28 ജീവനക്കാർ

കാരക്കസ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ യുഎസ് പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പടെ 28 ജീവനക്കാരുണ്ടെന്ന് സൂചനകൾ. റഷ്യൻ പതാകയുള്ള വെനസ്വേലയുടെ എണ്ണക്കപ്പലാണ് യുഎസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. മറിനേര എന്ന വെനിസ്വേലൻ എണ്ണക്കപ്പലാണ് യുഎസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടാതെ ആറു ജോർജിയൻ സ്വദേശികൾ, 17 യുക്രെയ്ൻ സ്വദേശികൾ, രണ്ടു റഷ്യക്കാർ എന്നിവരടക്കം 28 ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിൽ ഉള്ളത്.
ഐസ് ലാന്ഡിന്റെ തീരത്തു നിന്ന് 222 കിലോമീറ്റർ അകലെ വച്ചാണ് കപ്പൽ പിടികൂടിയത്. യുഎസ് സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കപ്പലിനു മുകളിൽ വട്ടമിടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം റഷ്യൻ ടിവി പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ഇറാനുമായി എണ്ണ വ്യാപാരം നടത്തിയതിന് യുഎസ് വിലക്കിയിരുന്ന ബെല്ല 1 ( മറിനേര) എന്ന കപ്പലാണ് പിടിച്ചത്. കപ്പലിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.