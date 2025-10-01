World

എമിറേറ്റ്​സിൽ ​ പവർ ബാങ്ക്​ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ‌ നിയന്ത്രണം

യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ബാങ്ക്​ ഒരിക്കലും തലക്ക്​ മുകളിലുള്ള ലഗേജ്​ കംപാർട്ട്​മെന്‍റിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്​.
Restrictions on carrying power banks in the Emirates

എമിറേറ്റ്സ്

Updated on

ദുബായ്: എമിറേറ്റ്​സ്​ വിമാനങ്ങളിൽ പവർ ബാങ്ക്​ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇന്ന് മുതൽ നിയന്ത്രണം ​ നിലവിൽ വരും. ചെക്ക്​ ഇൻ ബാഗേജിൽ പവർ ബാങ്ക്​ കൊണ്ടുപോകാൻ യാത്രക്കാരെ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല. എന്നാൽ യാത്രക്കാരന്​ ഹാൻബാഗേജിൽ നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു പവർ ബാങ്ക്​ സൂക്ഷിക്കാം.

100 വാട്ട്​ അവർ ശേഷിയുള്ള പവർ ബാങ്കുകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ഇക്കാര്യം​ പവർ ബാങ്കിൽ വ്യക്​തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ബാങ്ക്​ ഒരിക്കലും തലക്ക്​ മുകളിലുള്ള ലഗേജ്​ കംപാർട്ട്​മെന്‍റിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്​.

പകരം സീറ്റിനടിയിലോ സീറ്റ്​ പോക്കറ്റുകളിലോ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പവർ ബാങ്ക്​ ഉപയോഗിച്ച്​ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണം ചാർജ്​ ചെയ്യാനോ വിമാനത്തിലെ ചാർജിങ്​ പോയന്‍റ്​ ഉപയോഗിച്ച്​ പവർ ബാങ്ക്​ ചാർജ്​ ചെയ്യാനോ അനുവദിക്കില്ല

Flight
UAE
emirates

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com