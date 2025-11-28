World

ഡിസംബറിൽ പുടിൻ ഇന്ത‍്യയിലെത്തും

23-ാമത് ഇന്ത‍്യ- റഷ‍്യ വാർഷിക ഉച്ചക്കോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പുടിനെത്തുന്നത്
russian president vladimir putin india visit update

വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ, നരേന്ദ്രമോദി

Updated on

ന‍്യൂഡൽഹി: വരുന്ന ഡിസംബർ 4,5 തീയതികളിൽ റഷ‍്യൻ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ഇന്ത‍്യയിലെത്തും. പുടിന്‍റെ ഇന്ത‍്യ സന്ദർശനം വിദേശകാര‍്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 23-ാമത് ഇന്ത‍്യ- റഷ‍്യ വാർഷിക ഉച്ചക്കോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പുടിനെത്തുന്നത്.

പ്രാദേശിക ആഗോള വിഷയങ്ങൾ പുടിന്‍റെ ഇന്ത‍്യ സന്ദർശനത്തിൽ ചർച്ചയായേക്കും. റഷ‍്യ- യുക്രൈൻ സംഘർഷത്തിനു ശേഷം പുടിന്‍റെ ആദ‍്യ ഇന്ത‍്യ സന്ദർശനം കൂടിയാണിത്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു പുടിനെ സ്വീകരിക്കും. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വിരുന്ന് നൽകുകയും ചെയ്യും. ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി പുടിൻ ചർച്ച നടത്തും.

Narendra Modi
Droupadi Murmu
India Visit
vladimir putin

