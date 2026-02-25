സുരക്ഷാ ഭീഷണി: ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വസതിയിൽ നിന്നും മാറ്റി

സിഡ്നി:സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അജ്ഞാതമായ വസ്തുക്കൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെയാണ് ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ""ദ ലോഡ്ജി'ൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനയിൽ അപകടകരമായതൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.ഇതേത്തുടർന്ന് രാത്രിയോടെ ആന്റണി ആൽബനീസിനെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചു.