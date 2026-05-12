പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചാവേറാക്രമണം; സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 9 മരണം

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചാവേറാക്രമണം. 9 പേർ മരിക്കുകയും 35 ഓളം പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വായിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.
ഓട്ടോ അക്രമി സ്ഥാലത്തേക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടുവരികയായിരുന്നെന്നാണ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരിൽ 2 പേർ പൊലീസുകാരും ഒരു സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടുന്നതായാണ് വിവരം. പരുക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ അഫ്രീദി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസിനോട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരണത്തിൽ അനുശോചനവും അറിയിച്ചു.