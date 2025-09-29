World

പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; 2 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൊന്നിനാണു പാക് അധീന കശ്മീര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്
ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാക്കിസ്ഥാന്‍ അധിനിവേശ കശ്മീരിലുടനീളം (പി​ഒ​കെ) അവാമി ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ 2 പേർ മരിക്കുകയും 22 ഓളം പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മിര്‍പൂര്‍, കോട്‌ലി, റാവലകോട്ട്, നീലം വാലി, കേരന്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടന്നത്.

പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് സര്‍ക്കാര്‍ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരേയായിരുന്നു അവാമി ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ (എഎസി) നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധം നടന്നത്. പ്രതിഷേധം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിച്ചു. ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു.

സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൊന്നിനാണു പാക് അധീന കശ്മീര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. എഎസിയും, പാക്കിസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാരും, പാക് അധീന കശ്മീര്‍ ഭരണകൂടവും തമ്മില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ അടുത്തിടെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതിഷേധം അഴിച്ചു വിട്ടത്. ആയിരങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങുകയും പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

പാക്കിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കുന്ന കശ്മീരി അഭയാർഥികൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന പിഒകെ അസംബ്ലിയിലെ 12 നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, ഇത് പ്രാതിനിധ്യ ഭരണത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ വാദിക്കുന്നു. സബ്സിഡിയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, മംഗള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യായമായ വൈദ്യുതി താരിഫുകൾ, ഇസ്ലാമാബാദ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദീർഘകാലമായി വൈകിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവയും പ്രതിഷേധക്കാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

"ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെതിരേ അല്ല, 70 വർഷത്തിലേറെയായി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മൗലികാവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്, മതി. അവകാശങ്ങൾ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ രോഷം നേരിടുക," മുസാഫറാബാദിൽ ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എഎസിയുടെ പ്രധാന നേതാവായ ഷൗക്കത്ത് നവാസ് മിർ പറഞ്ഞു.

യുഎസ്, യുകെ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പിഒകെ പ്രവാസികളും ഈ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള വിശാലമായ ആവശ്യങ്ങളായി വളരുമെന്ന് ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് സർക്കാരും പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യവും കരുതുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

