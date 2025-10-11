World

ഫെഡറൽ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളും: യുഎസ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

പദ്ധതി പ്രകാരം ഫെഡറൽ വിദ്യാർഥി വായ്പകൾ തിരിച്ചടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 20 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ സാധ്യത
Federal student loans will be forgiven: US Department of Education

ഫെഡറൽ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളും: യുഎസ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

getty images 

Updated on

വാഷിങ്ടൺ: അമെരിക്കയിൽ ഫെഡറൽ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ എടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് വായ്പയിൽ വൻ ഇളവുകൾ നൽകിയേക്കും. വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള തിരിച്ചടവ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിനു വിദ്യാർഥികളുടെ വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

വരുമാനം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വായ്പാ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 300 തവണ കൃത്യമായി അടച്ചവർക്ക് പൂർണമായ വായ്പാ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്. വായ്പാ ഇളവിന്‍റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ മാസം 21 നു ശേഷം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വായ്പാ ഇളവിനുളള യോഗ്യത വരുമാന അടിസ്ഥാന തിരിച്ചടവ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഫെഡറൽ വിദ്യാർഥി വായ്പകൾ തിരിച്ചടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 20 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അമെരിക്കൻ റെസ്ക്യൂ പ്ലാൻ പ്രകാരം എഴുതിത്തള്ളിയ ഫെഡറൽ വിദ്യാർഥി വായ്പകൾ ഡിസംബർ 31 വരെ ഫെഡറൽ നികുതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അതിനു ശേഷം എഴുതി തള്ളുന്ന വായ്പയും നികുതിക്ക് വിധേയമാക്കും.

ഈ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചതോടെ ഇതിനെതിരെ അമെരിക്കൻ ഫെഡറേഷൻ ഒഫ് ടീച്ചേഴ്സ് നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

Education
us

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com