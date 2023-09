ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ പോലെ ചൈനീസ് ഉന്നതരുടെ തിരോധാനം

And then there were none (പിന്നെ അവിടെ ആരുമുണ്ടായില്ല) എന്ന പേരിലൊരു നോവലുണ്ട്. എഴുതിയത് ഡിറ്റക്റ്റിവ് നോവലിസ്റ്റ് അഗത ക്രിസ്റ്റി. ഈ നോവലിന്‍റെ പേരിനോടാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് മന്ത്രിസഭയെ റഹം ഇമ്മാനുവൽ ഉപമിക്കുന്നത്. ജപ്പാനിലെ യുഎസ് അംബാസഡറാണ് റഹം ഇമ്മാനുവൽ.

ചൈനീസ് സർക്കാരിൽ നിർണായക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന പലരെയും പൊടുന്നനെ കാണാതാകുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് റഹം ഇമ്മാനുവലിനെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന കിൻ ഗാങ് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കുമറിയില്ല. പിന്നെ റോക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് കമാൻഡർമാരെ കാണാതായി. ഇപ്പോഴിതാ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ലി ഷാങ്ഫുവിനെയും കാണാതായിരിക്കുന്നു- റഹം ഇമ്മാനുവൽ എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ എഴുതി.