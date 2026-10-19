"ഇനി ആക്രമിച്ചാൽ യുഎസിനു കനത്ത നാശം"

ടെഹ്റാൻ: ഇനിയൊരു യുഎസ് ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ യുഎസിനും പശ്ചിമേഷ്യൻ സഖ്യ കക്ഷികൾക്കും വൻ ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി ഇറാന്റെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മെഹർദാദ് അഖ് ലാഖി. പുതിയ ഇറാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി ഇറാൻ പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ അമെരിക്ക ഇനി ധൈര്യപ്പെടില്ലെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും അത്തരമൊരു നീക്കമുണ്ടായാൽ യുഎസിനും മേഖലയ്ക്കും കനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇറാന്റെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി അഖ് ലാഖിയെ നിയമിക്കാനുള്ള നിർദേശത്തിന് പാർലമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി ഔദ്യോഗിക ഇറാനിയൻ ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആകെ 277 പേർ വോട്ടു ചെയ്തതിൽ 237 പേരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിരോധമന്ത്രിയായത്. യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച സംഘര്ഷത്തിന് മാസങ്ങള് പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമനം.
യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട മുന് പ്രതിരോധമന്ത്രി അസീസ് നാസിര്സാദെയുടെ പിന്ഗാമി
യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട മുന് പ്രതിരോധമന്ത്രി അസീസ് നാസിര്സാദെയുടെ പിന്ഗാമിയായാണ് അഖ് ലാഖി ചുമതലയേല്ക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനിലെ നേതൃ സമുച്ചയത്തിനുനേരെയുണ്ടായ യുഎസ്-ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തിലാണ് നാസിര്സാദെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അന്നത്തെ ആക്രമണത്തില് മുന് പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനെയിയും മുതിര്ന്ന സൈനിക കമാന്ഡര്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നിര്ണായകമായ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടുന്നതിനു മുമ്പ് അഖ് ലാഖി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുകയും സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പിന്നിലെ താല്പര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭാവിയിലെ വിവിധ സാധ്യതകളെ നേരിടാന് തയ്യാറെടുക്കുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പരിചയം പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ മാത്രം,
സൈനിക പദവിയില്ല
സൈനിക പദവിയില്ലെങ്കിലും പ്രതിരോധമേഖലയില് 42 വര്ഷത്തെ പരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അഖ് ലാഖി. ഇറാന്റെ ആയുധനിര്മാണ സ്ഥാപനമായ ഡിഫന്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ഓര്ഗനൈസേഷന്റെ തലവനായി 2013 മുതല് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ആയുധനിര്മാണ ശേഷിയും സംബന്ധിച്ച ദീര്ഘകാല പരിചയം പുതിയ ചുമതലയില് നിര്ണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
യുഎൻ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി
അതേസമയം, ആണവപദ്ധതികളുമായോ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകള് ആരോപിച്ച് 2007ല് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അഖ് ലാഖിക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുതിയ പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ നിയമനവും അമേരിക്കയ്ക്കെതിരായ മുന്നറിയിപ്പും മേഖലയില് നിലനില്ക്കുന്ന സംഘര്ഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാല്, യുഎസ് സൈനിക നടപടി പുനരാരംഭിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളില്ല.