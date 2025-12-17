World

കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് യാത്രാവിലക്കേർപ്പെടുത്തി യുഎസ്

ജനുവരി 1 മുതൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു
വാഷിങ്ടൺ: കൂടുതൽ‌ രാജ്യങ്ങൾ‌ക്ക് യാത്രാവിലക്കേർപ്പെടുത്തി യുഎസ്. 20 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടിയാണ് യാത്രാ വിലക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ യാത്രാവിലക്ക് നേരിടുന്ന ആകെ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 40 ആയി. നിലവിൽ 19 രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അമെരിക്കയിലേക്കുള്ള പൂർണ യാത്രാ വിലക്ക് നേരിടുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ട്രംപ് 20 രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയിലേക്കും കൂടി യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യാത്രയ്ക്കും കുടിയേറ്റത്തിനുമുള്ള യുഎസ് പ്രവേശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കാനുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്. അമെരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദേശികളെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന നിലപാടാണ് ട്രംപിനെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു.

ഇതിനകം വിസയുള്ളവർ, യുഎസിലെ നിയമാനുസൃത സ്ഥിര താമസക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നയതന്ത്രജ്ഞർ അല്ലെങ്കിൽ അത്‌ലറ്റുകൾ പോലുള്ള ചില വിസ വിഭാഗങ്ങളുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ യുഎസിന്‍റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്നിവരെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 1 മുതൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു.

ജൂണിൽ, പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് 12 രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് അമെരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മറ്റ് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മ്യാൻമർ, ചാഡ്, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ, ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ, എറിത്രിയ, ഹെയ്തി, ഇറാൻ, ലിബിയ, സൊമാലിയ, സുഡാൻ, യെമൻ എന്നിവ നിരോധനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, കൂടാതെ ബുറുണ്ടി, ക്യൂബ, ലാവോസ്, സിയറ ലിയോൺ, ടോഗോ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, വെനിസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച, റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണകൂടം ബുർക്കിന ഫാസോ, മാലി, നൈജർ, ദക്ഷിണ സുഡാൻ, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവരെ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി യുഎസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക വികസിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പലസ്തീനികൾക്കെതിരായ ഏറ്റവും പുതിയ യുഎസ് യാത്രാ നിയന്ത്രണമായ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി നൽകിയ യാത്രാ രേഖകളുള്ള ആളുകളുടെ യാത്രയും ഭരണകൂടം പൂർണമായും നിയന്ത്രിച്ചു. ദക്ഷിണ സുഡാനും ഇതിനകം തന്നെ കാര്യമായ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടുന്നു.

ഭാഗിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 15 രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുന്നു: അംഗോള, ആന്‍റിഗ്വ ആൻഡ് ബാർബുഡ, ബെനിൻ, ഐവറി കോസ്റ്റ്, ഡൊമിനിക്ക, ഗാബോൺ, ഗാംബിയ, മലാവി, മൗറിറ്റാനിയ, നൈജീരിയ, സെനഗൽ, ടാൻസാനിയ, ടോംഗ, സാംബിയ, സിംബാബ്‌വെ എന്നിവയാണ് ആ രാജ്യങ്ങൾ.

ട്രംപ് ഭരണകൂടം യാത്ര നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും "വ്യാപകമായ അഴിമതി, വഞ്ചനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത സിവിൽ രേഖകൾ, ക്രിമിനൽ രേഖകൾ" എന്നിവ ഉണ്ടെന്നും അത് യുഎസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി പരിശോധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

