trump vows to conclude iran war eyes cuba

Donald Trump

file image

World

"ഇറാന്‍റെ കാര്യം ഒന്ന് തീർത്തോട്ടെ..!" അടുത്ത രാജ്യം ലക്ഷ്യമിട്ട് ട്രംപ്

വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്
Published on

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിലെ യുഎസ് ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ അടുത്ത രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതി തന്‍റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ക്യൂബയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ട്രംപിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ക്യൂബയെ സൗഹൃദപരമായി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ക്യൂബയിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതി തന്‍റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ഇറാനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ യുഎസിന്‍റെ ഉപരോധം തുടരുന്ന രാജ്യമാണ് ക്യൂബ.

Iran
Warning
donald trump
cuba
iran-isreal war
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com