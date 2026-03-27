അമെരിക്കൻ‌ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ഇനി ട്രംപിന്‍റെ ഒപ്പ്

അമെരിക്കൻ സ്വാതന്ത്യത്തിന്‍റെ 250-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നോട്ടുകളുടെ പുനർ രൂപകൽപ്പന
Trump's signature will now appear on American currency notes

വാഷിങ്ടൺ: അമെരിക്കൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ ഒപ്പ് പതിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് ട്രഷറി. ഒരു സിറ്റിങ് പ്രസിഡന്‍റ് യുഎസ് പണത്തിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ‌ ആദ്യമാണ്. അമെരിക്കൻ സ്വാതന്ത്യത്തിന്‍റെ 250-ാംവാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നോട്ടുകളുടെ പുനർ രൂപകൽപ്പന.

കഴിഞ്ഞ 165 വർഷമായി യുഎസ് ട്രഷററുടെ ഒപ്പായിരുന്നു നോട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനിമുതൽ ട്രഷററുടെ ഒപ്പിന് പകരം ട്രംപിന്‍റെ ഒപ്പും, ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്‍റിന്‍റെ ഒപ്പും നോട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകും. .

ട്രംപിന്‍റെ ഒപ്പുള്ള ആദ്യത്തെ 100ഡോളർ ബില്ലുകൾ ഈ ജൂണിൽ അച്ചടിക്കും. വരും മാസങ്ങളിൽ മറ്റ് തുകകളുടെ നോട്ടുകളും പ്രചാരത്തിൽ വരും. നോട്ടുകളുടെ ഡിസൈനുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. ട്രംപിന്‍റെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച സ്മാരക സ്വർണനാണയത്തിന് ഫെഡൽ ആർട്സ് പാനൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

