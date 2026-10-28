ബ്രസീലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവി:ബൊൾസൊനാരോ യുഎസിലേയ്ക്ക്

വാഷിങ്ടൺ: ബ്രസീൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ബൊൾസൊനാരോയ്ക്കും കുടുംബവും യുഎസിലേക്ക്. ഇവർക്ക് യുഎസ് വിസ അനുവദിക്കുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലുല ഡ സിൽവയുമായുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ബൊൾസൊനാരോ പരാജയപ്പെട്ടത്. വിസ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചത്.
വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങള് കാരണം പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. ഫ്ളാവിയോ ബൊള്സൊനാരോയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും വിസ നല്കുമെന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന് അനുമതി നല്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. എന്നാല്, ബൊള്സൊനാരോ ഇതിനകം ബ്രസീല് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില് വ്യക്തത നല്കിയിട്ടില്ല.
അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പരോക്ഷ പിന്തുണ ബൊള്സൊനാരോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ബ്രസീലില് അഴിമതി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്, നികുതി വെട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാസ്പോര്ട്ട് കൈമാറാനും അദ്ദേഹത്തോട് നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള നീക്കങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തില് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
വിസ അനുവദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തോട് ബൊള്സൊനാരോയുടെ വക്താവ് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രതികരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ മാനെജരായ റോജേരിയോ മറീഞ്ഞോയും പ്രതികരിക്കാന് വിസമ്മതിച്ചു. അതിനാല്, കുടുംബത്തിന്റെ യാത്രാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചോ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ചോ കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ബ്രസീലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും ബൊള്സൊനാരോ കുടുംബത്തിന് അമേരിക്ക വിസ അനുവദിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തില് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്വിക്കു ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത നീക്കങ്ങള് എന്തായിരിക്കുമെന്നതും ബ്രസീലില് നേരിടുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് കുടുംബം അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറുമോയെന്നതും സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്.