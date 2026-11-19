ന്യൂഡൽഹി: സൗദി അറേബ്യയിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് സൗദിയിലേയ്ക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും നവംബർ 30 വരെ റദ്ദാക്കിയതായി ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് അറിയിച്ചു. ജിദ്ദ, മദീന, റിയാദ്, ദമാം എന്നീ നാലു പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള സർവീസുകളാണ് നവംബർ 30 ഉൾപ്പടെയുള്ള ദിവസത്തേയ്ക്ക് പൂർണമായും നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ജിദ്ദ, മദീന സർവീസുകൾ നവംബർ 21 വരെയും റിയാദ്, ദമാം സർവീസുകൾ നവംബർ 30 വരെയും ആയിരുന്നു ഇൻഡിഗോ റദ്ദാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നാലു നഗരങ്ങളിലേയ്ക്കുമുള്ള നിയന്ത്രണം ഈ മാസം അവസാനം വരെ നീട്ടാൻ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും ഇൻഡിഗോ വ്യക്തമാക്കി.
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നൽകിയ ഫോൺ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ എന്നിവ വഴി സർവീസ് റദ്ദാക്കിയ വിവരം യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് അറിയിച്ച കമ്പനി, വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. നേരത്തെ എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്, ആകാശ എയർ എന്നീ വിമാനക്കമ്പനികളും സൗദിയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.