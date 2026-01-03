World

നേപ്പാളിൽ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്നു തെന്നിമാറി യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ

കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് എത്തിയ ബുദ്ധ എയറിന്റെ( ATR 72-500 (9N-AMF) വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്
Plane skids off runway in Nepal

ഭദ്രാപൂർ: നേപ്പാളിലെ ഭദ്രാപൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ബുദ്ധ എയർ വിമാനം ലാൻഡിംഗിനിടെ റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി ഏകദേശം 200 മീറ്ററോളം ദൂരത്തേക്ക് നീങ്ങി. കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് എത്തിയ ബുദ്ധ എയറിന്‍റെ ATR 72-500 (9N-AMF) വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 51 യാത്രക്കാരും 4 ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പടെ 55 പേരും സുരക്ഷിതരാണ്. ആർക്കും പരിക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9:08 ഓടെ ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 200 മീറ്റർ(ഏകദേശം 650 അടി) തെന്നിമാറി പുൽമേട്ടിലും സമീപത്തെ അരുവിക്ക് അടുത്തുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

nepal
nepal airlines

