ലോക വിസ്മയം; ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡ്രൈവ്-ത്രൂ മാൾ ദുബായിൽ ആരംഭിക്കുന്നു

മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തുറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ
World's First Drive-Through Mall open soon

World's First Drive-Through Mall

ദുബായ്: ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡ്രൈവ്-ത്രൂ മാൾ ദുബായിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഷോപ്പിങിന് പോകുന്നവർ കാര്‍ നിർത്തി നേരെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന നിലയിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2.6 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡ്രൈവ്-ത്രൂ മാളായ ദുബായ് സ്ക്വയർ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തുറക്കുമെന്ന് ദുബായ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

റീട്ടെയിൽ, ഡൈനിങ്, വിനോദം, താമസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഇത്, ദുബായ് ക്രീക്കിനുള്ളിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത വാഹന ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

ഷോപ്പർമാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സമയവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എമാർ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്‍റെ സ്ഥാപകനായ മുഹമ്മദ് അലി അലബ്ബാറാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട ഒരു പോസ്റ്റിൽ, ഡൗണ്ടൗൺ ദുബായിയുടെ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ദുബായ് സ്ക്വയർ മാൾ എമിറേറ്റിലെ ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായ വികസനങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ അവർ ആകെ 180 ബില്യൺ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്ദർശകർക്ക് സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ മാളിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ദുബായ് സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അറേബ്യൻ ബിസിനസിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി മാളിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ പ്രത്യേക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, റീട്ടെയിൽ, ഡൈനിംഗ്, വിനോദം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, റെസിഡൻഷ്യൽ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഒരൊറ്റ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്വയംപര്യാപ്ത സമൂഹമായിട്ടാണ് ദുബായ് സ്ക്വയർ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ദുബായ് ക്രീക്ക് ഹാർബറിന്‍റെ മധ്യഭാഗത്താണ് ഉബായ് സ്ക്വയർ, ഹോട്ടലുകൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ, മനോഹരമായ കടൽത്തീര വികസനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. 7.4 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥലം, മനോഹരമായ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ തെരുവുകൾ, വിശാലമായ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഡംബര മാൾ പ്രാദേശിക ഷോപ്പർമാർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ, അന്താരാഷ്ട്ര നിക്ഷേപകർ എന്നിവരെയും ആകര്‍ഷിക്കും

