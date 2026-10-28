ഇസ്രയേൽ ആരു ഭരിക്കും?

ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രയേൽ ഇലക്ഷനിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റം ആരു ഭരണം കയ്യാളും എന്നതിനെ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. ഇത്തവണ അറബ് പാർട്ടികൾക്കു മാത്രം 19 സീറ്റുകളിൽ വിജയസാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. നെസെറ്റിൽ 54 സീറ്റുകളുമായി നെതന്യാഹു പ്രവേശിക്കുമെങ്കിലും ഭരിക്കാൻ വേണ്ട 61 സീറ്റ് എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുമെന്നത് കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. കാരണം അറബ് പാർട്ടികളോടു സഖ്യം ചേരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേടായാണ് നെതന്യാഹുവും അണികളും കരുതുന്നത്. ഇസ്രയേലിൽ ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ഒരു ഐക്യ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ജൂതരുടെ പതിവ്.
എന്നാൽ ഇത്തവണ മുമ്പ് നെതന്യാഹുവിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗം കൂടിയായിരുന്ന ഗാഡി ഐസൻകോട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്ത് തൊട്ടു പുറകിലുള്ളത്. ഒക്റ്റോബർ ഏഴിലെ ദുരന്തത്തിനു ശേഷം നെതന്യാഹു ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ പോലും താനിരിക്കില്ല എന്നു ശപഥം ചെയ്ത ഐസൻകോട്ട് നെതന്യാഹുവിനു പിന്തുണ നൽകാനോ ഐക്യമുന്നണി രൂപീകരിക്കാനോ തീരെ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേതാവായ യെയർ ഗോലൻ പറയുന്നത് ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷം അറബ് മുന്നണിയുടെ പിന്തുണ തേടണമെന്നും ഇസ്രയേലിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഭരണമുന്നണി രൂപീകരിക്കാൻ അറബ് മുന്നണിയെ കൂട്ടു പിടിക്കണമെന്നുമാണ്.
എന്നാൽ അതിനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ല. ഇസ്രയേലിന്റെ പൊതു സ്വഭാവം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ സീറ്റുകൾ കിട്ടാത്ത പക്ഷം ഐക്യ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ഐസൻകോട്ടിന്റെ യാഷെർ പാർട്ടി പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നാലും നഫ്താലി ബെന്നറ്റും യെയർ ലാപിഡും നയിക്കുന്ന ബി'യാചാദ് നെതന്യാഹു ബ്ലോക്കുമായി ഐക്യമുന്നണി രൂപീകരിച്ചാലും ഇതു സാധ്യമാകും. കാരണം ബെന്നറ്റിന്റെ പാർട്ടിക്ക് 11 സീറ്റ് വിജയമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
ബുധനാഴ്ച ഇസ്രയേൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റി (സിഇസി)പുറത്തു വിട്ട കണക്കു പ്രകാരം നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് 27 സീറ്റുകളുമായി പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു, അതേസമയം യുണൈറ്റഡ് തോറ ജൂതമതം 7 സീറ്റുകളുമായി പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഷാസ് ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഒട്സ്മ യെഹൂദിത് ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, മത സയണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആറ് സീറ്റുകളുമായി പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സിഇസിയുടെ ഡാറ്റ പ്രകാരം, യാഷർ, ബി’യാച്ചാദ്, യിസ്രായേൽ ബെയ്റ്റെനു, ഡെമോക്രാറ്റുകൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രതിപക്ഷ ബ്ലോക്ക് 47 സീറ്റുകളുമായി നെസെറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗാഡി ഐസെൻകോട്ടിന്റെ യാഷർ 21 സീറ്റുകളുമായി നെസെറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നഫ്താലി ബെന്നറ്റും യെയർ ലാപിഡും നയിക്കുന്ന ബി'യാചാദ് 11 സീറ്റുകളുമായി നെസെറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എട്ട് സീറ്റുകളുമായി യെയർ ഗോലന്റെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നെസെറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അവിഗ്ഡോർ ലിബർമാന്റെ യിസ്രായേൽ ബെയ്റ്റെനു ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിഇസിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് 19 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും, ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിന് 13 സീറ്റുകളും അടുത്ത നെസെറ്റിൽ റാമിന് 6 സീറ്റുകളും ലഭിക്കും.