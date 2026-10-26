ജോർദാനിൽ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിൽ ഭീകരാക്രമണം|വിഡിയോ

കരാക്ക് : ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജോർദാനിലെ അമ്മാന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് കരാക്ക് മേഖലയിലുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ നടന്ന മൃതസംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ ദേവാലയത്തിലേയ്ക്കു ഓടിക്കയറിയ തീവ്രവാദികളുടെ വെടിവയ്പിൽ ഒൻപതു ക്രൈസ്തവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്കെത്തിയ ക്രൈസ്തവരിൽ നാൽപതോളം പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇതുവരെ ഒരു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ജോർദാൻ സർക്കാർ ഇത് തീവ്രവാദ ആക്രമണം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മൃതസംസ്കാര ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ച് പതിനഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഭീകരാക്രമണം തുടങ്ങിയതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
പരിക്കേറ്റവരെ സ്വീകരിച്ച ആശുപത്രി അബ്ദുള്ള രണ്ടാമൻ രാജാവ് സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, “കരാക്കിനെതിരായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഏറ്റവും കഠിനമായ തിരിച്ചടി നേരിടും. വെടിയുണ്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജോർദാനികളെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ഐക്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല.” ജോർദാനിലെ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. അന്വേഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണ വേഗതയിൽ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ജോർദാൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചത്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ മൈക്ക് വാൾട്ട്സ് റിപ്പോർട്ട് "വിനാശകരം" എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഒരു ആരാധനാലയത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഈ ദുഷ്ടവും ക്രൂരവുമായ ആക്രമണത്തിൽ ഇരകളായവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ബാധിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി. "ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്, അത് തടയണം" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.