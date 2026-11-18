മനില: ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ നടന്ന ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വളരെ കരുത്തനായ വ്യക്തിയാണ് എന്നും ലോകമെമ്പാടും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന മികച്ച നേതാവാണ് അദ്ദേഹമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നയതന്ത്ര രംഗത്തും രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും മോദി പുലർത്തുന്ന ദൃഢമായ നിലപാടുകളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തെ ടഫ് മാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മുൻപും വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ മോദിയുടെ നേതൃപാടവത്തെയും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെയും ട്രംപ് പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക സഹകരണം, സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ചയായത്.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പങ്കാളിത്തങ്ങളെ ക്വാഡ് ഒരുമിപ്പിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ ട്രംപ്, മേഖലയിലെ സമാധാനവും സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്കിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞു.
ക്വാഡ് നേതാക്കളുമായി തനിക്കു ദീർഘകാലമായി നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും അവർ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, റെയർ എർത്ത് മൂലകങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ വിജയകരമാണെന്നും, പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ശേഖരം ലഭ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്വാഡ് കൂട്ടായ്മ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ‘ക്രിയാത്മകവും വിശ്വസ്തവുമായ ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ്’ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. നാല് അംഗരാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ അഞ്ച് തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2007-ൽ നാല് രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികൾ ആദ്യമായി ഒത്തുചേർന്നതും, പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം 2017-ൽ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചതും മനിലയിലായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച മോദി, വീണ്ടുമൊരു ഉച്ചകോടിക്ക് ഈ നഗരം വേദിയാകുന്നത് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.