ഒരു വശത്ത് താരിഫ് ഭീഷണി, മറുവശത്ത് ട്രംപ്-മോദി ടെലിഫോൺ ചർച്ച

ന്യൂഡൽഹി: അമെരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും ലോകത്തു തുടരുന്ന വിവിധ സംഘർഷങ്ങളും ചർച്ചയായതായി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ-യുഎസ് പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുമെന്ന് സംഭാഷണത്തിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരേ അധിക താരിഫ് ചുമത്താൻ അമെരിക്ക നീക്കം നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇരു നേതാക്കളുടെയും നിർണായകമായ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. വ്യാപാര തർക്കങ്ങളും നയതന്ത്ര വെല്ലുവിളികളും നിലനിൽക്കെയാണ് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കും പരസ്പര സഹകരണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള മോദി-ട്രംപ് ചർച്ച നടന്നിരിക്കുന്നത്.