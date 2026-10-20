ഓഫീസിൽ രഹസ്യ റെക്കോർഡർ: ഓപ്പൺ എഐയിലെ സൗദി എൻജിനീയർക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് യുഎസ് കോടതി

ആഗോളതലത്തില് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയില് ആധിപത്യം നേടാനുള്ള മത്സരം ശക്തമായിരിക്കെയാണ് കേസ്
വാഷിങ്ടൺ: ഓപ്പൺ എഐയുടെ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ഓഫീസിൽ ശബ്ദം രഹസ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന മുൻ ജീവനക്കാരനെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് യുഎസ് ഫെഡറൽ കോടതി. സൗദി അറേബ്യന് സ്വദേശിയായ അബ്ദുല്റഹ്മാന് അല്ഫോസാനെ തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇയാള് രാജ്യംവിടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് യുഎസ് ജില്ലാ ജഡ്ജി അലക്സ് സേ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ഒക്റ്റോബർ 9നാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്. രഹസ്യ റെക്കോർഡിങ് നടത്തിയെന്ന കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.
ഓപ്പൺ എഐയിൽ 2025 മുതൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അൽഫോൻസാൻ സൗദി രാജ കുടുംബത്തിലെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു അംഗവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. ഈ ബന്ധമാണ് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. അല്ഫോസാന് ചാരപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയെന്ന് പരാതിയില് നേരിട്ട് ആരോപിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കേസിന് ദേശീയ സുരക്ഷാപ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് യുഎസ് നാഷണല് ഇന്റലിജന്സ് ഡയറക്റ്റര് ജെയ് ക്ലെയ്റ്റണ് നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും കൂടുതല് ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി രേഖകളില് പറയുന്നു. സ്വന്തം ബിസിനസ് നേട്ടത്തിനായോ വിദേശ സര്ക്കാരിനെ സഹായിക്കാനായോ അതോ ഇരു ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയോ ഓപ്പണ്എഐയിലെ യോഗങ്ങള് റെക്കോര്ഡ് ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ചാലും അത് കുറ്റകരമാണെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം.
സൗദി അറേബ്യയില് ഒരു ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് പദ്ധതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കാന് അല്ഫോസാനെ സൗദി രാജകുടുംബാംഗം പലതവണ ക്ഷണിച്ചിരുന്നതായും കോടതി രേഖകളില് പറയുന്നു. വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശത്തില് അമേരിക്കയെക്കാള് സൗദിക്കാണ് നിങ്ങളെ ആവശ്യം എന്ന് ആ വ്യക്തി എഴുതിയതായും അതിന് അല്ഫോസാന് സമ്മതം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില് മറുപടി നല്കിയതായും പ്രോസിക്യൂഷന് ആരോപിക്കുന്നു. അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒക്റ്റോബര് 12ന് റിയാദിലേക്ക് പോകാന് വിമാനടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയതും രാജ്യംവിടാനുള്ള സാധ്യതയുടെ തെളിവായി പ്രോസിക്യൂഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്, നവംബര് ആറിന് അമേരിക്കന് പൗരത്വത്തിനുള്ള സ്വാഭാവികവല്ക്കരണ അഭിമുഖം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിനാല് രാജ്യംവിടാന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് അഭിഭാഷകന് വില്യം പെര്നിക്കിന്റെ വാദം.
അല്ഫോസാന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും ഇയാള് അറസ്റ്റിലായതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം, ഒക്റ്റോബര് 10ന് അമേരിക്ക വിട്ടതായി പ്രോസിക്യൂഷന് അറിയിച്ചു. സൗദി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് പണം നല്കിയ ടിക്കറ്റുകളാണ് യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അമേരിക്കയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മില് കുറ്റവാളികളെ കൈമാറുന്നതിനുള്ള കൈമാറ്റ ഉടമ്പടി നിലവിലില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, പ്രതി അമേരിക്കന് പൗരത്വം നേടാനുള്ള നടപടികളിലായിരുന്നുവെന്നും ജാമ്യത്തിനായി പത്ത് ലക്ഷം ഡോളര് മൂല്യമുള്ള ആസ്തികള് ഈടായി നല്കാന് തയ്യാറായിരുന്നുവെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. എന്നാല്, ഇയാള് സൗദിയിലേക്ക് മടങ്ങിയാല് പിന്നീട് അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാന് കഴിയാതിരിക്കാമെന്ന് ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസ് കൂടുതല് ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, അടുത്ത വാദം നവംബര് ആറിന് നടത്താന് തീരുമാനിച്ചു.
ഓപ്പണ്എഐയിലെ നിയന്ത്രിത കോണ്ഫറന്സ് മുറിയില് അല്ഫോസാന് ഉണ്ടായിരുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് സുരക്ഷാ ക്യാമറയില് പതിഞ്ഞതായി യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. ടോയ് ലറ്റ് പേപ്പറില് പൊതിഞ്ഞ നിലയില് ടെലിവിഷനു പിന്നില് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന യുഎസ്ബി റെക്കോര്ഡിങ് ഉപകരണത്തിന് സമീപം ഇയാള് പരിശോധിക്കുന്നതായാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളതെന്നാണ് ആരോപണം. ആഗോളതലത്തില് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയില് ആധിപത്യം നേടാനുള്ള മത്സരം ശക്തമായിരിക്കെയാണ് കേസ്
പുറത്തുവന്നത്. സൗദി സര്ക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുള്ള എഐ കമ്പനിയായ ഹ്യുമെയ്ന്, ഇലോണ് മസ്കിന്റെ എക്സ്എഐയില് മൂന്ന് ബില്യണ് ഡോളര് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സ്പേസ്എക്സ് എഐ വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഈ വിഭാഗം സ്പേസ്എക്സ് എഐ എന്ന പേരില് അറിയപ്പെട്ടു. സൗദിയില് 500 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഡാറ്റാ സെന്റര് നിര്മിക്കാനും ഹ്യുമെയ്നുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സൗദി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കുവേണ്ടി വിവരങ്ങള് ചോര്ത്തിയെന്ന കേസില് മുന് ട്വിറ്റര് ജീവനക്കാരനായ അഹ്മദ് അബുവമ്മോ 2022ല് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മറ്റൊരു മുന് ജീവനക്കാരനായ അലി അല്സബറയ്ക്കെതിരെയും സമാന ആരോപണമുയര്ന്നെങ്കിലും കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാള് അമേരിക്ക വിട്ടിരുന്നു